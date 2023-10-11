11 октября 2023

Тюменские врачи спасли мужчину от слепоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, лечение, здоровье, медицина, врачи, операционный микроскоп
В Тюмени провели сложнейшую операцию и спасли жителя от слепоты Фото:

Тюменские офтальмологи спасли от слепоты жителя Аромашевского района, который упал с крыши и повредил глаз. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Мужчина потерял один глаз еще в детстве.

«Мужчина решил почистить дымовую трубу, оступился и упал с крыши. Ударился левой стороной — повредил голову и один глаз. Ему сразу оказали первую помощь. Шансы на восстановление зрения были минимальные. Однако Тюменские офтальмологи взялись за такой сложный случай. Операция длилась более 2 часов», — сказано в публикации пресс-службы.

На следующий день к пациенту вернулось зрение. По данным депздрава, мужчина с раннего возраста живет с одним глазом. Правый он потерял еще в детстве.

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Тюменские офтальмологи спасли от слепоты жителя Аромашевского района, который упал с крыши и повредил глаз. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Мужчина потерял один глаз еще в детстве. «Мужчина решил почистить дымовую трубу, оступился и упал с крыши. Ударился левой стороной — повредил голову и один глаз. Ему сразу оказали первую помощь. Шансы на восстановление зрения были минимальные. Однако Тюменские офтальмологи взялись за такой сложный случай. Операция длилась более 2 часов», — сказано в публикации пресс-службы. На следующий день к пациенту вернулось зрение. По данным депздрава, мужчина с раннего возраста живет с одним глазом. Правый он потерял еще в детстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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