Тюменские врачи спасли мужчину от слепоты

В Тюмени провели сложнейшую операцию и спасли жителя от слепоты Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские офтальмологи спасли от слепоты жителя Аромашевского района, который упал с крыши и повредил глаз. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. Мужчина потерял один глаз еще в детстве.

«Мужчина решил почистить дымовую трубу, оступился и упал с крыши. Ударился левой стороной — повредил голову и один глаз. Ему сразу оказали первую помощь. Шансы на восстановление зрения были минимальные. Однако Тюменские офтальмологи взялись за такой сложный случай. Операция длилась более 2 часов», — сказано в публикации пресс-службы.

На следующий день к пациенту вернулось зрение. По данным депздрава, мужчина с раннего возраста живет с одним глазом. Правый он потерял еще в детстве.