11 октября 2023
10 октября 2023

Жители столицы ЯНАО пожаловались на свалки мусора возле домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мусоркам. Челябинск, мусор, мусорный контейнер, свалка, мусорка, помойка, тко
Жителям Салехарда некуда выносить мусор Фото:

Жители Салехарда (ЯНАО) обеспокоены отсутствием мусорных контейнеров возле домов и образованием свалок в жилом районе. Об этом анонимный автор написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Проблема заключается в том, что на улице Мирюгина убрали мусорные баки, как закончили облагораживание. Ситуация усугубилась, когда люди стали бросать мусор на место, где стоял контейнер для мусора раньше. Не у всех есть машины, чтобы можно было вывезти мусор куда-нибудь, также на нашей улице живут и пожилые люди, они не могут ходить далеко», — высказался аноним в городском сообществе «Подслушано в Салехарде».

Горожане опасаются, что на месте контейнеров могут образоваться свалки больших масштабов, если вовремя не решить проблему. Люди продолжают ежемесячно оплачивать вывоз мусора, при этом отходы распространяются по всей улице из-за бездомных животных. «Огромная помойка возле сквера скоро будет. Да и собаки растаскивают мусор по всему району», — поделилась в комментариях Ирина Желева. «Самое интересное, что мусорных баков нет, а в квитанции высчитывают за вывоз мусора по 1500 рублей каждый месяц», — отметила Виктория Ахметжанова.

Мэрия Салехарда ответила жителям в комментариях под постом, что контейнеры для мусора убрали, посчитав их неэкологичными. Однако проблема скоро решится. «Сейчас мы решаем вопрос по поиску нового места для обустройства новой контейнерной площадки закрытого типа. Подходящее место уже найдено, но в данный момент мы согласовываемым обустройство площадки с собственниками, чьи участки соседствуют с предполагаемым местом под площадку. До обустройства новой контейнерной площадки просим пользоваться мусорными контейнерами, которые находятся на улице Мирюгина 46, улице Ленина 40, улице Республики 24», — говорится в сообщении властей.

Мусор на улицах Салехарда
Мусор на улицах Салехарда
Место, где стояли мусорные контейнеры
Место, где стояли мусорные контейнеры
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Жители Салехарда (ЯНАО) обеспокоены отсутствием мусорных контейнеров возле домов и образованием свалок в жилом районе. Об этом анонимный автор написал в социальной сети «ВКонтакте». «Проблема заключается в том, что на улице Мирюгина убрали мусорные баки, как закончили облагораживание. Ситуация усугубилась, когда люди стали бросать мусор на место, где стоял контейнер для мусора раньше. Не у всех есть машины, чтобы можно было вывезти мусор куда-нибудь, также на нашей улице живут и пожилые люди, они не могут ходить далеко», — высказался аноним в городском сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожане опасаются, что на месте контейнеров могут образоваться свалки больших масштабов, если вовремя не решить проблему. Люди продолжают ежемесячно оплачивать вывоз мусора, при этом отходы распространяются по всей улице из-за бездомных животных. «Огромная помойка возле сквера скоро будет. Да и собаки растаскивают мусор по всему району», — поделилась в комментариях Ирина Желева. «Самое интересное, что мусорных баков нет, а в квитанции высчитывают за вывоз мусора по 1500 рублей каждый месяц», — отметила Виктория Ахметжанова. Мэрия Салехарда ответила жителям в комментариях под постом, что контейнеры для мусора убрали, посчитав их неэкологичными. Однако проблема скоро решится. «Сейчас мы решаем вопрос по поиску нового места для обустройства новой контейнерной площадки закрытого типа. Подходящее место уже найдено, но в данный момент мы согласовываемым обустройство площадки с собственниками, чьи участки соседствуют с предполагаемым местом под площадку. До обустройства новой контейнерной площадки просим пользоваться мусорными контейнерами, которые находятся на улице Мирюгина 46, улице Ленина 40, улице Республики 24», — говорится в сообщении властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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