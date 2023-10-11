В Новом Уренгое для разгона луж коммунальщики используют трактор

В Новом Уренгое трактор разгоняет лужи (фото из архива) Фото: Георгий Бергал

В Новом Уренгое (ЯНАО) очевидцы сняли на видео, как трактор разгоняет огромную лужу, образовавшуюся на дороге. Подобные случаи борьбы с водой отмечались и в прошлые годы, сообщается в соцсетях.

«Нанотехнологии», — написал очевидец в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором видна работа тракториста по разгону лужи на проезжей части.

«Самая бесполезная работа, которую я видел», — комментирует Александр. « А откачать нельзя? Еще сломает асфальт, потом ремонт», — указывает Дарья. «Сколько там час работы трактора стоит?» — интересуется Кирилл.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в мэрию Нового Уренгоя. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что еще в 2020 году новоуренгойцы замечали трактор, борющийся с лужами. После дождей горожане обращают внимание, что улицы затапливает.