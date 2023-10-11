11 октября 2023

Коммунальщики в ЯНАО прибегли к излюбленному способу борьбы с лужами. Видео

В Новом Уренгое для разгона луж коммунальщики используют трактор
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в отделении сбербанка на Московской улице в городе Химки. Москва , трактор, поливальная машина, уборка улиц
В Новом Уренгое трактор разгоняет лужи (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) очевидцы сняли на видео, как трактор разгоняет огромную лужу, образовавшуюся на дороге. Подобные случаи борьбы с водой отмечались и в прошлые годы, сообщается в соцсетях.

«Нанотехнологии», — написал очевидец в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором видна работа тракториста по разгону лужи на проезжей части.

«Самая бесполезная работа, которую я видел», — комментирует Александр. « А откачать нельзя? Еще сломает асфальт, потом ремонт», — указывает Дарья. «Сколько там час работы трактора стоит?» — интересуется Кирилл.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в мэрию Нового Уренгоя. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что еще в 2020 году новоуренгойцы замечали трактор, борющийся с лужами. После дождей горожане обращают внимание, что улицы затапливает.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) очевидцы сняли на видео, как трактор разгоняет огромную лужу, образовавшуюся на дороге. Подобные случаи борьбы с водой отмечались и в прошлые годы, сообщается в соцсетях. «Нанотехнологии», — написал очевидец в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» в социальной сети «ВКонтакте». К посту прикреплено видео, на котором видна работа тракториста по разгону лужи на проезжей части. «Самая бесполезная работа, которую я видел», — комментирует Александр. « А откачать нельзя? Еще сломает асфальт, потом ремонт», — указывает Дарья. «Сколько там час работы трактора стоит?» — интересуется Кирилл. Корреспондент агентства обратился за комментарием в мэрию Нового Уренгоя. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что еще в 2020 году новоуренгойцы замечали трактор, борющийся с лужами. После дождей горожане обращают внимание, что улицы затапливает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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