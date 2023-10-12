12 октября 2023

В ЯНАО на опоре линии электропередач нашли тело мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Линии электропередач. Тюмень, линии электропередач, электричаство
В Ноябрьске 9 октября на опоре ЛЭП нашли погибшего вахтовика Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 9 октября на опоре линии электропередач нашли тело вахтовика из Хакассии. Информацию об этом подтвердили URA.RU источники в силовых структурах 13 октября.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела. Личность погибшего установлена — это рабочий из Хакассии 1976 года рождения», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

При погибшем не было документов. Сейчас ведется работа над установлением предприятия, где работал вахтовик.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 9 октября на опоре линии электропередач нашли тело вахтовика из Хакассии. Информацию об этом подтвердили URA.RU источники в силовых структурах 13 октября. «Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела. Личность погибшего установлена — это рабочий из Хакассии 1976 года рождения», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. При погибшем не было документов. Сейчас ведется работа над установлением предприятия, где работал вахтовик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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