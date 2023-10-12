В ЯНАО на опоре линии электропередач нашли тело мужчины

В Ноябрьске 9 октября на опоре ЛЭП нашли погибшего вахтовика Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 9 октября на опоре линии электропередач нашли тело вахтовика из Хакассии. Информацию об этом подтвердили URA.RU источники в силовых структурах 13 октября.

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела. Личность погибшего установлена — это рабочий из Хакассии 1976 года рождения», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

При погибшем не было документов. Сейчас ведется работа над установлением предприятия, где работал вахтовик.