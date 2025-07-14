Рамки на въезде в ЯНАО разоряют предпринимателей

На Ямале с 2023 года действуют пункты весогабаритного контроля. Три месяца они проработали в тестовом режиме, а потом предприниматели столкнулись с неприятными неожиданностями — в адрес юридических лиц стали приходить штрафы, которые составляют для некоторых фирм десятки миллионов рублей. По мнению предпринимателей, многие штрафы выписываются несправедливо, но обращения в суды и в адрес окружных властей результатов не дают. В ситуации разбиралось URA.RU.
Какие штрафы приходят владельцам техники
За нарушения, выявленные на пунктах весогабаритного контроля в адрес юридических лиц поступают действительно впечатляющие штрафы. Суммы начинаются от 300 тысяч рублей. К примеру, ООО «ЛГ» с февраля 2024 года получила более 60 штрафов с различных пунктов на общую сумму в 18 млн рублей.
Все штрафы выписаны на краны и тралы, то есть на устройства, смонтированные на автомобилях и используемых для строительства и на объектах ТЭК. Судя по предоставленной URA.RU технической документации, спецмашины имеют технический паспорт, регулярно проходят техосмотр и соответствуют всем требованиям, предъявляемым к такой технике.
Для избежания спорных ситуаций существуют различные рекомендации. К примеру, производитель автокранов «Челябинец» при взвешивании на пункте весогабаритного контроля рекомендует:
- наезд на весы производить равномерно на середину весовой платформы со скоростью не более 5 км/час;
- производить наезд на весы несколько раз с различным направлением движения (вперед и назад) при этом соблюдать временной интервал после остановки не менее 30 секунд;
- статическое взвешивание (кран без движения) производить при выключенном двигателе.
Проблема водоналивных цистерн
Также штрафуются и цистерны, проезжающие через посты. Так, при проезде через Карамовский пост весы показали перегруз на вторую ось у автоцистерны, смонтированной на базе автомобиля КАМАЗ, принадлежащего ООО Инветтехком. Согласно путевому листу (имеется в распоряжении URA.RU) КАМАЗ вез техническую воду, вес бруто которой вместе с цистерной составлял три тонны. После взвешивания перевес на ось составил полторы тонны, и предприятие оштрафовали на 375 тысяч рублей.
Согласно рекомендациям международной организации по законодательной метрологии (МОЗМ) автоцистерны, перевозящие наливные грузы, взвешивают в статическом состоянии путем полного погружения на весовую платформу. При этом недопустимо взвешивание в динамическом режиме, так как центр тяжести груза при таком способе постоянно смещается, что приводит к некорректным замерам.
Согласно приказу Минтранса РФ от 31.08.2020 №348 для взвешивания используют контрольные весы, предназначенные для измерения нагрузки на ось транспортного средства в статическом состоянии. По сведениям предпринимателей, взвешивание автомобилей на Карамовском посту производится в движении, что дает серьезные погрешности. По данным источников агентства, на пункте весогабаритного контроля со стороны Лабытнанги и вовсе запрещено останавливаться.
Нарушения, выявленные предпринимателями
При этом предприниматели считают, что весы на пунктах весогабаритного контроля работают с погрешностями из-за ненадлежащего состояния дорог. По их мнению, собственники дорог игнорируют требования эксплуатации весов и требования к их установке на дорогах, и даже в самих постановлениях, направленных, в частности, в адрес «СтройЭнергоЯмал». Видно, что дорожное полотно находится в ненадлежащем состоянии для корректной работы АПВГК (трещины, колейность, отслоение асфальта), что приводит к некорректным показаниям.
Кроме того, предприниматели обращают внимание, что табло, информирующее водителя о выявленных нарушениях, не всегда находится в рабочем состоянии, но даже признание этого факта судами в расчет не принимается. Суды не оспаривают решений Ространснадзора. Попытки обжалования решений инспекторов Ространснадзора о многотысячных штрафах успеха не имеют.
Суды завалены исками: только в Пуровском районе их более 500. Но, как правило, судьи руководствуются протоколом о штрафе и не отменяют их решений, невзирая на доводы защиты. Операторы весогабаритного контроля отсылают жалобщиков к властям.
Для прояснения ситуации URA.RU обратилось в «Ростелеком», который вел монтаж и обеспечивает техническое обслуживание комплексов автоматического весогабаритного контроля (АПВГК) на автомобильных дорогах Ямала. В пресс-службе корреспонденту агентства пояснили, что работы выполняются в строгом соответствии с техническими требованиями контракта и действующим законодательством РФ.
«Наша компания несет ответственность за работоспособность и техническую исправность оборудования АПВГК в рамках договора. Функции по установлению режимов работы системы, обработке данных, вынесению решений о нарушениях и дальнейшему взаимодействию с участниками дорожного движения, включая рассмотрение жалоб, находятся в исключительной компетенции государственного заказчика — окружной дирекции дорожного хозяйства ЯНАО», — сообщили в пресс-службе «Ростелеком».
Жалобы бизнесменов результатов не дают
Обращения в адрес главы Ямала Дмитрия Артюхова пока результатов не дают. По словам предпринимателей, правительство планирует организовать для них встречу с заместителем губернатора Александром Калининым. Возможно, после этого представители бизнеса и ямальские власти смогут выработать конструктивные пути решения проблемы. Но пока такая встреча не состоялась.
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