Жители Салехарда не одобряют неэкологичную скульптуру в центре города Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) недовольны новой скульптурой в виде оленьих рогов в центре города, которую назвали «Традиция». Как пишут ямальцы в городских сообществах в социальной сети «ВКонтакте», установка такого арт-объекта может быть огнеопасной.

«А если подожгут? Представляю, какой факел будет. Сгорит, как чучело на масленицу!», — написала Роза Мусина в сообществе «Салехард 89». «Столько деревьев погублено на какой-то бессмысленный и бесполезный арт объект, который может сгореть», — отметила Кристина Юрьевна.

Жители окружной столицы утверждают, что данный арт-объект негативно влияет на экологию города. «Было бы полезнее для экологии, если бы этот арт-объект изготовили из переработанных пластиковых бутылок», — поделился Евгений-Николаевич Сэротэтто в комментариях под постом. «А год экологии закончился? Это же так экологично — мертвые деревья кучей», — написала Марина Марина. «Явно из молодых деревьев срублено. Не жалко, да?», — отметила Лилия Лилина.

В окружном департаменте культуры корреспонденту URA.RU рассказали, что арт-объект строится по всем противопожарным нормам. «Скульптура обработана специальным составом. Жители могут не переживать о возгорании объекта», — сообщили в пресс-службе департамента культуры ЯНАО.

Ранее URA.RU писало о том, как жителей шокировала стоимость топиарных фигур, которые власти установили в Новом Уренгое (ЯНАО). Городская администрация пояснила, что бюджетные деньги на покупку арт-объектов не тратились.

Новый арт-объект в центре Салехарда «Традиция» представляет собой композицию из скрепленных между собой бревен Фото: сообщество «Подслушано в Салехарде», «ВКонтакте»