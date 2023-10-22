Директора тюменского мультицентра не пускали в самолет из-за тезки в розыске

23 октября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Теперь Юлия ищет юристов, которые помогли бы ей избежать подобных ситуаций Фото: Денис Моргунов © URA.RU Директора тюменского мультицентра «Контора пароходства» Юлию Саначину задержали в аэропорту Екатеринбурга из-за того, что ее полная тезка находится в федеральном розыске. Об этом руководитель пространства рассказала в своих социальных сетях. «Во время нашего вылета из Екатеринбурга мои документы без объяснений забрали на проверку на 20 минут. И вот на паспортном контроле снова: Сашу пропускают, а меня задерживают на 30 минут. Я очень прошу проверить меня первой, объяснив всю ситуацию. Нас человек семь ждет проверка службы безопасности аэропорта. Через 30 минут я устроила скандал, наорав на таможенников. Выяснилось, что моя полная тезка в федеральном розыске», — написала девушка в своем instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Юлия также добавила, что из-за проверки службы безопасности она чуть не опоздала на поезд. Теперь девушка ищет юристов, которые помогли бы ей избежать подобных ситуаций.

Директора тюменского мультицентра «Контора пароходства» Юлию Саначину задержали в аэропорту Екатеринбурга из-за того, что ее полная тезка находится в федеральном розыске. Об этом руководитель пространства рассказала в своих социальных сетях. «Во время нашего вылета из Екатеринбурга мои документы без объяснений забрали на проверку на 20 минут. И вот на паспортном контроле снова: Сашу пропускают, а меня задерживают на 30 минут. Я очень прошу проверить меня первой, объяснив всю ситуацию. Нас человек семь ждет проверка службы безопасности аэропорта. Через 30 минут я устроила скандал, наорав на таможенников. Выяснилось, что моя полная тезка в федеральном розыске», — написала девушка в своем instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Юлия также добавила, что из-за проверки службы безопасности она чуть не опоздала на поезд. Теперь девушка ищет юристов, которые помогли бы ей избежать подобных ситуаций.