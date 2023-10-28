Почти 40 пьяных тюменских автолюбителя отстранены от вождения после проверки

29 октября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Сотрудники Госавтоинспекции провели массовые проверки на трезвость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили 36 пьяных автолюбителей от управления автомобилем по итогам сплошной проверки в субботу и ночью воскресенья. Об этом в соцсети сообщает ведомство. «21 пьяный водитель вчера отстранен автоинспекторами в Тюменской области от участия в дорожном движении. Еще 15 — сегодня ночью», — подвели в региональном управлении ГИБДД итоги проверки. Среди нарушителей оказалась жительница села Уват. Женщина вечером выпила с подругой и решила добраться домой, сев за руль. Алкотестер показал наличие 1,27 мг алкоголя в выдыхаемом ею воздухе. Ранее УГИБДД Тюменской области сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только в ночь на субботу автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.

В Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили 36 пьяных автолюбителей от управления автомобилем по итогам сплошной проверки в субботу и ночью воскресенья. Об этом в соцсети сообщает ведомство. «21 пьяный водитель вчера отстранен автоинспекторами в Тюменской области от участия в дорожном движении. Еще 15 — сегодня ночью», — подвели в региональном управлении ГИБДД итоги проверки. Среди нарушителей оказалась жительница села Уват. Женщина вечером выпила с подругой и решила добраться домой, сев за руль. Алкотестер показал наличие 1,27 мг алкоголя в выдыхаемом ею воздухе. Ранее УГИБДД Тюменской области сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только в ночь на субботу автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.