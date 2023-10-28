28 октября 2023
27 октября 2023

Почти 40 пьяных тюменских автолюбителя отстранены от вождения после проверки

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Госавтоинспекции провели массовые проверки на трезвость Фото:

В Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили 36 пьяных автолюбителей от управления автомобилем по итогам сплошной проверки в субботу и ночью воскресенья. Об этом в соцсети сообщает ведомство.

«21 пьяный водитель вчера отстранен автоинспекторами в Тюменской области от участия в дорожном движении. Еще 15 — сегодня ночью», — подвели в региональном управлении ГИБДД итоги проверки.

Среди нарушителей оказалась жительница села Уват. Женщина вечером выпила с подругой и решила добраться домой, сев за руль. Алкотестер показал наличие 1,27 мг алкоголя в выдыхаемом ею воздухе.

Ранее УГИБДД Тюменской области сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только в ночь на субботу автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.

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В Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили 36 пьяных автолюбителей от управления автомобилем по итогам сплошной проверки в субботу и ночью воскресенья. Об этом в соцсети сообщает ведомство. «21 пьяный водитель вчера отстранен автоинспекторами в Тюменской области от участия в дорожном движении. Еще 15 — сегодня ночью», — подвели в региональном управлении ГИБДД итоги проверки. Среди нарушителей оказалась жительница села Уват. Женщина вечером выпила с подругой и решила добраться домой, сев за руль. Алкотестер показал наличие 1,27 мг алкоголя в выдыхаемом ею воздухе. Ранее УГИБДД Тюменской области сообщало, что в эти выходные на трассах региона будут проходить сплошные проверки по выявлению пьяных водителей. Только в ночь на субботу автоинспекторы задержали 14 пьяных водителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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