Деревья высаживали в сквере в центре Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана 29 ноября сотрудники московской компании «Девелоптмент Сервис Групп» высаживали деревья несмотря на то, что в последние дни температура воздуха в городе опускается ниже -20 градусов. Об этом URA.RU сообщила местная жительница. В мэрии Кургана URA.RU ответили, что компания высаживает деревья несмотря на то, что с ней расторгли контракт.

По словам местной жительницы, при посадке нужно снимать этот мешок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Деревья в сквере на ул. К. Маркса, 42 садят с нарушением технологии. Должны снимать мешок, сыпать удобрения, утрамбовывать. Они в мешках садят, в прошлый раз также садили в мешках. А обещали зимой не высаживать», — пожаловалась URA.RU местная жительница.

В пресс-службе мэрии Кургана URA.RU рассказали, что 8 ноября направляли подрядчику претензию с требованием до 18 ноября заменить посадочный материал на соответствующий условиям контракта и предоставить документы, оформленные надлежащим образом. 21 ноября администрация города в одностороннем порядке отказалась от дальнейших услуг компании по посадке деревьев. Это связано с тем, что подрядчик не заменил посадочный материал.

Мэрия требовала заменить посадочный материал на другой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Подрядная организация продолжила самостоятельно выполнять работы по контракту — привезла деревья на замену не соответствующие условиям контракта, выкопала неприжившиеся ранее деревья, заменив на свой посадочный материал. Оплата за высаженные деревья поступит подрядчику только после того, как дерево благополучно прижилось», — добавили в мэрии. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых данных контактный телефон подрядчика.

В августе стало известно, что в горсаду Кургана и на ул. Карла Маркса засохла часть деревьев, высаженных в конце прошлого года. Тогда в том же сквере, расположенном по адресу К. Маркса, 42, засохло семь деревьев.

Деревья высаживали 29 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU