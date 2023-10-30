ХАМАС опубликовало видеообращение заложников: главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 30 октября

ХАМАС держат в заложниках больше 230 человек, написали в немецких СМИ
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором заложники обращаются к израильскому правительству. В СМИ заявили, что палестинские боевики держат в плену больше 230 человек. URA.RU приводит главные новости о ситуации в ближневосточном регионе к вечеру 30 октября.
- ХАМАС опубликовало видео, на котором три израильтянки обращаются к своему правительству. Одна из них раскритиковала премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, который обещал освободить пленных, но не сделал этого.
- Немецкая пресса написала, что ХАМАС держит в плену больше заложников, чем предполагалось. По данным СМИ, в заложниках находится по меньшей мере 239 человек.
- Стало известно о гибели самой известной пленницы палестинских боевиков Шани Лук. Позже стало известно, что ее обезглавили.
- Израильская армия (ЦАХАЛ) ввела в сектор Газа дополнительные силы. По словам пресс-секретаря израильских сил Даниэля Хагари, в анклав вошли бронетанковые и инженерные войска, а также артиллерия.
- ЦАХАЛ уничтожил четверых высокопоставленных командиров ХАМАС. Среди погибших были: командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, старший сотрудник производственного отдела ХАМАС Мухаммад Авдаллах, командующий военно-морскими силами ХАМАС в его Центральной бригаде Джамиль Баба и известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАСа Муваман Хиджази.
- Среди погибших граждан в секторе Газа 42% являются детьми. Об этом заявили в пресс-службе группировки ХАМАС.
- Премьер-министр Ливана Наджиб Микати допустил вмешательство страны в конфликт Израиля и Палестины. При этом он подчеркнул, что правительство делает все, чтобы избежать этого.
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