ХАМАС опубликовало видеообращение заложников: главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 30 октября

ХАМАС опубликовало видео с обращением заложников к Нетаньяху

30 октября 2023 в 22:43 Размер текста - 17 +

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видео, на котором заложники обращаются к израильскому правительству. В СМИ заявили, что палестинские боевики держат в плену больше 230 человек. URA.RU приводит главные новости о ситуации в ближневосточном регионе к вечеру 30 октября.