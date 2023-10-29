29 октября 2023

Der Spiegel: ХАМАС держит в плену больше заложников, чем предполагалось

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ХАМАС держит в плену около 239 человек (фото взято из архива) Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС держит в плену больше заложников, чем предполагалось ранее. Об этом сообщили журналисты Der Spiegel.

«ХАМАС держит в плену больше заложников, чем сообщалось ранее. Число заложников продолжает расти. Сейчас представители движения удерживают в плену по меньшей мере 239 человек», — передают журналисты Der Spiegel. В Израиле до сих пор 40 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения находятся 199 заложников. Он отметил, что среди них много детей, женщин и стариков. При этом у армии Израиля есть информация о том, где находятся пленные.

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Палестинское движение ХАМАС держит в плену больше заложников, чем предполагалось ранее. Об этом сообщили журналисты Der Spiegel. «ХАМАС держит в плену больше заложников, чем сообщалось ранее. Число заложников продолжает расти. Сейчас представители движения удерживают в плену по меньшей мере 239 человек», — передают журналисты Der Spiegel. В Израиле до сих пор 40 человек числятся пропавшими без вести. Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения находятся 199 заложников. Он отметил, что среди них много детей, женщин и стариков. При этом у армии Израиля есть информация о том, где находятся пленные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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