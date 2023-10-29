Der Spiegel: ХАМАС держит в плену больше заложников, чем предполагалось

30 октября 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

ХАМАС держит в плену около 239 человек (фото взято из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС держит в плену больше заложников, чем предполагалось ранее. Об этом сообщили журналисты Der Spiegel. «ХАМАС держит в плену больше заложников, чем сообщалось ранее. Число заложников продолжает расти. Сейчас представители движения удерживают в плену по меньшей мере 239 человек», — передают журналисты Der Spiegel. В Израиле до сих пор 40 человек числятся пропавшими без вести. Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения находятся 199 заложников. Он отметил, что среди них много детей, женщин и стариков. При этом у армии Израиля есть информация о том, где находятся пленные.

Палестинское движение ХАМАС держит в плену больше заложников, чем предполагалось ранее. Об этом сообщили журналисты Der Spiegel. «ХАМАС держит в плену больше заложников, чем сообщалось ранее. Число заложников продолжает расти. Сейчас представители движения удерживают в плену по меньшей мере 239 человек», — передают журналисты Der Spiegel. В Израиле до сих пор 40 человек числятся пропавшими без вести. Ранее пресс-секретарь армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что в плену у палестинского движения находятся 199 заложников. Он отметил, что среди них много детей, женщин и стариков. При этом у армии Израиля есть информация о том, где находятся пленные.