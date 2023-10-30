Заложники ХАМАС раскритиковали Нетаньяху в видеообращении

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Биньямина Нетаньяху обвинили в том, что он не спасает пленников ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В видеообращении заложников движения ХАМАС одна из пленниц ругает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что тот обещал их спасти и не сделал этого. Заложница также заявила, что их держат в плену больше 20 дней.

«Мы в плену у ХАМАСа. Нас тут держат больше 20 дней. Ты обещал нас спасти, обещал вызволить, но не сдержал обещание», — передает слова пленницы журналист Аббас Джума. Также пленные критикуют Нетаньяху за то, что он не соглашается на прекращение огня, чтобы вызволить их из заточения.

Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором три еврейские пленницы обращаются к израильскому правительству. В частности они обращались к премьеру страны.

Конфликт Израиля и боевиков ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики вторглись в еврейское государство. С тех пор Израиль неоднократно наносил по Газе авиаудары, а также устраивал рейды на территории анклава. ХАМАС, в свою очередь, взяло сотни людей в заложники. В представительстве палестинской организации заявили, что пленные будут отпущены после того, как Иерусалим прекратит бомбардировки сектора.

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В видеообращении заложников движения ХАМАС одна из пленниц ругает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что тот обещал их спасти и не сделал этого. Заложница также заявила, что их держат в плену больше 20 дней. «Мы в плену у ХАМАСа. Нас тут держат больше 20 дней. Ты обещал нас спасти, обещал вызволить, но не сдержал обещание», — передает слова пленницы журналист Аббас Джума. Также пленные критикуют Нетаньяху за то, что он не соглашается на прекращение огня, чтобы вызволить их из заточения. Ранее ХАМАС опубликовало видео, на котором три еврейские пленницы обращаются к израильскому правительству. В частности они обращались к премьеру страны. Конфликт Израиля и боевиков ХАМАС обострился 7 октября, когда палестинские боевики вторглись в еврейское государство. С тех пор Израиль неоднократно наносил по Газе авиаудары, а также устраивал рейды на территории анклава. ХАМАС, в свою очередь, взяло сотни людей в заложники. В представительстве палестинской организации заявили, что пленные будут отпущены после того, как Иерусалим прекратит бомбардировки сектора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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