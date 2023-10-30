30 октября 2023
29 октября 2023
28 октября 2023

Муниципалитеты ЯНАО получили паспорта готовности к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, трубы, давление, тепло в доме, манометр, сезон, котельня, отопительный
Все города и поселки ЯНАО подготовлены к зиме Фото:

Все муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщило правительство региона.

«Документ [паспорт готовности] подтверждает, что все текущие и капитальные ремонты на коммунальных объектах проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии. А также имеется нормативный запас топлива», — написало правительство в telegram-канале.

Ранее на Ямале синоптики спрогнозировали похолодание до -20 градусов. Ветер обещали от 3 до 7 метров в секунду. При этом будет переменная облачность, но без осадков.

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Все муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщило правительство региона. «Документ [паспорт готовности] подтверждает, что все текущие и капитальные ремонты на коммунальных объектах проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии. А также имеется нормативный запас топлива», — написало правительство в telegram-канале. Ранее на Ямале синоптики спрогнозировали похолодание до -20 градусов. Ветер обещали от 3 до 7 метров в секунду. При этом будет переменная облачность, но без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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