Муниципалитеты ЯНАО получили паспорта готовности к зиме

Все города и поселки ЯНАО подготовлены к зиме
Все муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщило правительство региона.
«Документ [паспорт готовности] подтверждает, что все текущие и капитальные ремонты на коммунальных объектах проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии. А также имеется нормативный запас топлива», — написало правительство в telegram-канале.
Ранее на Ямале синоптики спрогнозировали похолодание до -20 градусов. Ветер обещали от 3 до 7 метров в секунду. При этом будет переменная облачность, но без осадков.
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