Муниципалитеты ЯНАО получили паспорта готовности к зиме

31 октября 2023 в 00:38 Размер текста - 17 +

Все города и поселки ЯНАО подготовлены к зиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Все муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщило правительство региона. «Документ [паспорт готовности] подтверждает, что все текущие и капитальные ремонты на коммунальных объектах проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии. А также имеется нормативный запас топлива», — написало правительство в telegram-канале. Ранее на Ямале синоптики спрогнозировали похолодание до -20 градусов. Ветер обещали от 3 до 7 метров в секунду. При этом будет переменная облачность, но без осадков.

Все муниципалитеты Ямало-Ненецкого автономного округа получили паспорта готовности к зиме. Об этом сообщило правительство региона. «Документ [паспорт готовности] подтверждает, что все текущие и капитальные ремонты на коммунальных объектах проведены, дефекты сетей устранены, оборудование находится в работоспособном состоянии. А также имеется нормативный запас топлива», — написало правительство в telegram-канале. Ранее на Ямале синоптики спрогнозировали похолодание до -20 градусов. Ветер обещали от 3 до 7 метров в секунду. При этом будет переменная облачность, но без осадков.