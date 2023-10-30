Медцентр дочери курганского сенатора стал прибыльным в Москве

Медцентр дочери курганского сенатора Муратова стал прибыльным в Москве

31 октября 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Московская клиника «Нутрисол», принадлежащая Ксении Авдаловой, стала прибыльной Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Московская клиника «Нутрисол», совладелицей которой является дочь курганского сенатора Сергея Муратова — Ксения Авдалова, стала прибыльной. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка клиники ООО „Нутрисол“ за 2022 год составила 5 млн 190 тысяч рублей. Чистая прибыль: 295 тысяч рублей. В 2021 году, когда регистрировалась организация, она сработала в убыток в размере 81 тысяча рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Медцентр находится в Москве на улице Строителей в доме №6. Ксении Авдаловой принадлежит 50% в уставном капитале клиники. Медорганизация начала принимать клиентов в июне 2022 года. На сайте клиники говорится о том, что пациентам доступны консультации по гомеопатии, ароматерапии, нутрициологии и массажу. Специалисты медцентра проводят УЗИ, лазерную и магнитную терапию. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Nutrisol.clinic, чтобы уточнить планируется ли открытие филиала медцентра в Кургане. Ранее на открытии клиники сенатор Сергей Муратов заявлял о том, что когда проект действительно заработает, его необходимо создать и в Кургане.

Московская клиника «Нутрисол», совладелицей которой является дочь курганского сенатора Сергея Муратова — Ксения Авдалова, стала прибыльной. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка клиники ООО „Нутрисол“ за 2022 год составила 5 млн 190 тысяч рублей. Чистая прибыль: 295 тысяч рублей. В 2021 году, когда регистрировалась организация, она сработала в убыток в размере 81 тысяча рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Медцентр находится в Москве на улице Строителей в доме №6. Ксении Авдаловой принадлежит 50% в уставном капитале клиники. Медорганизация начала принимать клиентов в июне 2022 года. На сайте клиники говорится о том, что пациентам доступны консультации по гомеопатии, ароматерапии, нутрициологии и массажу. Специалисты медцентра проводят УЗИ, лазерную и магнитную терапию. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Nutrisol.clinic, чтобы уточнить планируется ли открытие филиала медцентра в Кургане. Ранее на открытии клиники сенатор Сергей Муратов заявлял о том, что когда проект действительно заработает, его необходимо создать и в Кургане.