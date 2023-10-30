30 октября 2023

Медцентр дочери курганского сенатора стал прибыльным в Москве

Медцентр дочери курганского сенатора Муратова стал прибыльным в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Московская клиника «Нутрисол», принадлежащая Ксении Авдаловой, стала прибыльной Фото:

Московская клиника «Нутрисол», совладелицей которой является дочь курганского сенатора Сергея Муратова — Ксения Авдалова, стала прибыльной. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Выручка клиники ООО „Нутрисол“ за 2022 год составила 5 млн 190 тысяч рублей. Чистая прибыль: 295 тысяч рублей. В 2021 году, когда регистрировалась организация, она сработала в убыток в размере 81 тысяча рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Медцентр находится в Москве на улице Строителей в доме №6. Ксении Авдаловой принадлежит 50% в уставном капитале клиники. Медорганизация начала принимать клиентов в июне 2022 года.

На сайте клиники говорится о том, что пациентам доступны консультации по гомеопатии, ароматерапии, нутрициологии и массажу. Специалисты медцентра проводят УЗИ, лазерную и магнитную терапию.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Nutrisol.clinic, чтобы уточнить планируется ли открытие филиала медцентра в Кургане. Ранее на открытии клиники сенатор Сергей Муратов заявлял о том, что когда проект действительно заработает, его необходимо создать и в Кургане.

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Московская клиника «Нутрисол», совладелицей которой является дочь курганского сенатора Сергея Муратова — Ксения Авдалова, стала прибыльной. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка клиники ООО „Нутрисол“ за 2022 год составила 5 млн 190 тысяч рублей. Чистая прибыль: 295 тысяч рублей. В 2021 году, когда регистрировалась организация, она сработала в убыток в размере 81 тысяча рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Медцентр находится в Москве на улице Строителей в доме №6. Ксении Авдаловой принадлежит 50% в уставном капитале клиники. Медорганизация начала принимать клиентов в июне 2022 года. На сайте клиники говорится о том, что пациентам доступны консультации по гомеопатии, ароматерапии, нутрициологии и массажу. Специалисты медцентра проводят УЗИ, лазерную и магнитную терапию. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в Nutrisol.clinic, чтобы уточнить планируется ли открытие филиала медцентра в Кургане. Ранее на открытии клиники сенатор Сергей Муратов заявлял о том, что когда проект действительно заработает, его необходимо создать и в Кургане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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