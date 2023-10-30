В тюменскую политику возвращается клан бывшего депутата-коррупционера

Соратники экс-депутата думы Тюмени Тулебаева возвращаются в политику

31 октября 2023 в 12:15 Размер текста - 17 +

Соратники осужденного экс-депутата Тулебаева возвращаются в тюменскую политику Фото: Николай Бастриков © URA.RU В тюменскую политику возвращается клан бывшего депутата гордумы Тюмени от ЛДПР Мурата Тулебаева, осужденного за присвоение бюджетных средств. Его бывшие соратники начали занимать важные посты в структуре реготделения ЛДПР. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Руслан Сабиров, избравшийся в думу Тюмени и возглавивший фракцию ЛДПР, считается человеком Тулебаева. Сабиров был замешан в его махинациях со спецтехникой. Теперь он чуть ли не самое медийное лицо ЛДПР. Должность получила и бывшая помощница Тулебаева. Теперь она отвечает за делопроизводство в ЛДПР и работает помощником нового депутата Дмитрия Ошуркова», — рассказали в беседе с URA.RU анонимные источники. По данным агентства, усиление группировки Тулебаева лоббирует глава реготделения ЛДПР Владимир Сысоев. Тюменская ЛДПР столкнулась с кадровым кризисом В 2021 году Марату Тулебаеву вынесли приговор за растрату бюджетных средств. Он был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Его жена Гульнара Тулебаева, которая проходила по уголовному делу соучастницей, получила два года лишения свободы. В 2018 году Тулебаев присвоил более 1,1 млн рублей при решении вопросов, связанных с тендером на уборку городских кладбищ Тюмени. Экс-депутат передавал госконтракты на субподряд подконтрольной фирме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменскую политику возвращается клан бывшего депутата гордумы Тюмени от ЛДПР Мурата Тулебаева, осужденного за присвоение бюджетных средств. Его бывшие соратники начали занимать важные посты в структуре реготделения ЛДПР. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Руслан Сабиров, избравшийся в думу Тюмени и возглавивший фракцию ЛДПР, считается человеком Тулебаева. Сабиров был замешан в его махинациях со спецтехникой. Теперь он чуть ли не самое медийное лицо ЛДПР. Должность получила и бывшая помощница Тулебаева. Теперь она отвечает за делопроизводство в ЛДПР и работает помощником нового депутата Дмитрия Ошуркова», — рассказали в беседе с URA.RU анонимные источники. По данным агентства, усиление группировки Тулебаева лоббирует глава реготделения ЛДПР Владимир Сысоев. В 2021 году Марату Тулебаеву вынесли приговор за растрату бюджетных средств. Он был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно. Его жена Гульнара Тулебаева, которая проходила по уголовному делу соучастницей, получила два года лишения свободы. В 2018 году Тулебаев присвоил более 1,1 млн рублей при решении вопросов, связанных с тендером на уборку городских кладбищ Тюмени. Экс-депутат передавал госконтракты на субподряд подконтрольной фирме.