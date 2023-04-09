Тюменская ЛДПР столкнулась с кадровым кризисом

В тюменской ЛДПР назрел кадровый кризис Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Назначение депутата Каскаринского муниципального образования Руслана Сабирова на должность координатора отделения ЛДПР в Тюменском районе связано с кадровым кризисом в реготделении. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«До назначения, которое произошло в начале 2023 года, у Сабирова был довольно низкий рейтинг внутри партии. Он считается человеком экс-депутата Марата Тулебаева, которого посадили в 2021 году за растрату бюджетных средств. Решение поставить его на пост руководителя района обусловлено лишь отсутствием других кандидатур», — поделился собеседник агентства.

Депутат Каскаринского муниципального образования Руслан Сабиров был назначен координатором отделения ЛДПР в Тюменском районе в январе 2023 года. Назначение произошло после внутрипартийного конфликта, из-за которого руководство партии уволило экс-координатора реготделения Максима Новикова. Он написал заявление о выходе из партии.