09 апреля 2023
08 апреля 2023

Тюменская ЛДПР столкнулась с кадровым кризисом

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд ЛДПР. Москва, слуцкий леонид, слуцкий, значек лдпр
В тюменской ЛДПР назрел кадровый кризис Фото:

Назначение депутата Каскаринского муниципального образования Руслана Сабирова на должность координатора отделения ЛДПР в Тюменском районе связано с кадровым кризисом в реготделении. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«До назначения, которое произошло в начале 2023 года, у Сабирова был довольно низкий рейтинг внутри партии. Он считается человеком экс-депутата Марата Тулебаева, которого посадили в 2021 году за растрату бюджетных средств. Решение поставить его на пост руководителя района обусловлено лишь отсутствием других кандидатур», — поделился собеседник агентства.

Депутат Каскаринского муниципального образования Руслан Сабиров был назначен координатором отделения ЛДПР в Тюменском районе в январе 2023 года. Назначение произошло после внутрипартийного конфликта, из-за которого руководство партии уволило экс-координатора реготделения Максима Новикова. Он написал заявление о выходе из партии.

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Назначение депутата Каскаринского муниципального образования Руслана Сабирова на должность координатора отделения ЛДПР в Тюменском районе связано с кадровым кризисом в реготделении. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «До назначения, которое произошло в начале 2023 года, у Сабирова был довольно низкий рейтинг внутри партии. Он считается человеком экс-депутата Марата Тулебаева, которого посадили в 2021 году за растрату бюджетных средств. Решение поставить его на пост руководителя района обусловлено лишь отсутствием других кандидатур», — поделился собеседник агентства. Депутат Каскаринского муниципального образования Руслан Сабиров был назначен координатором отделения ЛДПР в Тюменском районе в январе 2023 года. Назначение произошло после внутрипартийного конфликта, из-за которого руководство партии уволило экс-координатора реготделения Максима Новикова. Он написал заявление о выходе из партии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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