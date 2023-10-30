Прокуратура Курганской области уволила с новой должности бывшего госслужащего

31 октября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Действия бывшего государственного служащего при трудоустройстве на новом месте нарушали антикоррупционное законодательство Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура через суд добилась увольнения бывшего сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области с новой должности в другом учреждении за несоблюдение правил при заключении трудового договора. Его действия при трудоустройстве нарушали антикоррупционное законодательство. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На работодателя возложена обязанность уволить работника за несоблюдение установленных правил при заключении трудового договора», — указано на сайте прокуратуры. На сайте дается пояснение, что после ухода с госслужбы курганец трудоустроился в ГКУ «Курганское управление лесами» в качестве директора. При этом он не сообщил новому работодателю о том, что ранее проходил госслужбу. Более того, по данным прокуратуры, новый директор учреждения на предыдущей работе должен был контролировать это ГКУ. Прокуратура, ссылаясь на положения законодательства о противодействии коррупции, отмечает, что новый директор казенного учреждения должен был уведомить работодателя о прохождении им ранее госслужбы. Затем получить согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов. «Однако бывший государственный служащий не обратился за согласованием трудоустройства в соответствующую комиссию», — написано на сайте. После, по данным прокуратуры, новый сотрудник ГКУ уволился по собственному желанию, из-за чего прокурор направил в суд иск о возложении на региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов обязанности изменить формулировку увольнения по пункту 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура через суд добилась увольнения бывшего сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по Курганской области с новой должности в другом учреждении за несоблюдение правил при заключении трудового договора. Его действия при трудоустройстве нарушали антикоррупционное законодательство. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На работодателя возложена обязанность уволить работника за несоблюдение установленных правил при заключении трудового договора», — указано на сайте прокуратуры. На сайте дается пояснение, что после ухода с госслужбы курганец трудоустроился в ГКУ «Курганское управление лесами» в качестве директора. При этом он не сообщил новому работодателю о том, что ранее проходил госслужбу. Более того, по данным прокуратуры, новый директор учреждения на предыдущей работе должен был контролировать это ГКУ. Прокуратура, ссылаясь на положения законодательства о противодействии коррупции, отмечает, что новый директор казенного учреждения должен был уведомить работодателя о прохождении им ранее госслужбы. Затем получить согласие комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих и урегулированию конфликта интересов. «Однако бывший государственный служащий не обратился за согласованием трудоустройства в соответствующую комиссию», — написано на сайте. После, по данным прокуратуры, новый сотрудник ГКУ уволился по собственному желанию, из-за чего прокурор направил в суд иск о возложении на региональный департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов обязанности изменить формулировку увольнения по пункту 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ.