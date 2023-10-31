Экс-депутат из Кургана покинула руководящий пост в структуре мэрии

Бывший депутат гордумы Людмила Дорофеева уволилась из муниципального учреждения «Библиотечная информационная система города Кургана», которое возглавляла. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с местными властями. В организации URA.RU подтвердили информацию.
«Дорофеева уволилась из Библиотечной системы. Она ушла на пенсию», — рассказал источник.
В Библиотечной системе увольнение URA.RU подтвердили. После ухода Дорофеевой организацию временно возглавляет первый замдиректора Надежда Теребенина. Сама Дорофеева в разговоре URA.RU также сказала, что уволилась по собственному желанию и пока планирует отдыхать от работы.
Дорофеева возглавляла Библиотечную информационную систему, куда входят 27 библиотек, с 1986 года. Она была депутатом гордумы с 2004 по 2019 годы. В 2013 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Кургана».
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