Власти Тюмени разрешат строительство в городских лесах

01 ноября 2023 в 14:11 Размер текста - 17 +

Теперь в городских лесах Тюмени разрешается строить объекты капитального строительства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюмени приняли постановление, разрешающее строить, сносить и эксплуатировать капитальные сооружения в городских лесах. Документ (имеется в распоряжении редакции URA.RU) был подписан исполняющим обязанности главы города Тюмени Андреем Пилипчуком. «В лесничестве допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства… А также возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений и сооружений в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса РФ», — указывается в постановлении администрации Тюмени. Изменения в регламент лесничества «Городские леса города Тюмени» на 2018—2024 годы коснутся Гилевской рощи и зеленых зон, которые находятся в ведении лесопаркового хозяйства. В документе указано, что допускается проведение сплошных вырубок деревьев и расчистка просек. Тюменские экологи, традиционно протестующие против вырубки деревьев в зеленых зонах города, ранее выступали против строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки. Губернатор Тюменской области неоднократно отмечал, что тюменцы с особым рвением выступают за сохранение природы и принимают участие в экодвижениях.

Власти Тюмени приняли постановление, разрешающее строить, сносить и эксплуатировать капитальные сооружения в городских лесах. Документ (имеется в распоряжении редакции URA.RU) был подписан исполняющим обязанности главы города Тюмени Андреем Пилипчуком. «В лесничестве допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства… А также возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений и сооружений в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса РФ», — указывается в постановлении администрации Тюмени. Изменения в регламент лесничества «Городские леса города Тюмени» на 2018—2024 годы коснутся Гилевской рощи и зеленых зон, которые находятся в ведении лесопаркового хозяйства. В документе указано, что допускается проведение сплошных вырубок деревьев и расчистка просек. Тюменские экологи, традиционно протестующие против вырубки деревьев в зеленых зонах города, ранее выступали против строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки. Губернатор Тюменской области неоднократно отмечал, что тюменцы с особым рвением выступают за сохранение природы и принимают участие в экодвижениях.