31 октября 2023

Власти Тюмени разрешат строительство в городских лесах

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство сквера Школьный. Тюмень , парк, реконструкция
Теперь в городских лесах Тюмени разрешается строить объекты капитального строительства Фото:

Власти Тюмени приняли постановление, разрешающее строить, сносить и эксплуатировать капитальные сооружения в городских лесах. Документ (имеется в распоряжении редакции URA.RU) был подписан исполняющим обязанности главы города Тюмени Андреем Пилипчуком.

«В лесничестве допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства… А также возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений и сооружений в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса РФ», — указывается в постановлении администрации Тюмени.

Изменения в регламент лесничества «Городские леса города Тюмени» на 2018—2024 годы коснутся Гилевской рощи и зеленых зон, которые находятся в ведении лесопаркового хозяйства. В документе указано, что допускается проведение сплошных вырубок деревьев и расчистка просек.

Тюменские экологи, традиционно протестующие против вырубки деревьев в зеленых зонах города, ранее выступали против строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки. Губернатор Тюменской области неоднократно отмечал, что тюменцы с особым рвением выступают за сохранение природы и принимают участие в экодвижениях.

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Власти Тюмени приняли постановление, разрешающее строить, сносить и эксплуатировать капитальные сооружения в городских лесах. Документ (имеется в распоряжении редакции URA.RU) был подписан исполняющим обязанности главы города Тюмени Андреем Пилипчуком. «В лесничестве допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства… А также возведение, эксплуатация и демонтаж некапитальных строений и сооружений в соответствии со статьей 41 Лесного кодекса РФ», — указывается в постановлении администрации Тюмени. Изменения в регламент лесничества «Городские леса города Тюмени» на 2018—2024 годы коснутся Гилевской рощи и зеленых зон, которые находятся в ведении лесопаркового хозяйства. В документе указано, что допускается проведение сплошных вырубок деревьев и расчистка просек. Тюменские экологи, традиционно протестующие против вырубки деревьев в зеленых зонах города, ранее выступали против строительства студенческого кампуса в логе реки Тюменки. Губернатор Тюменской области неоднократно отмечал, что тюменцы с особым рвением выступают за сохранение природы и принимают участие в экодвижениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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