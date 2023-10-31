В ЯНАО проведут 200 мероприятий в честь Дня народного единства

На Ямале пройдет Неделя народного единства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для жителей ЯНАО проведут более 200 различных мероприятий, посвященных Дню народного единства. О Неделе народного единства в регионе сообщили в окружной пресс-службе правительства.

«Более 200 мероприятий организуют на Ямале в Неделю народного единства. В честь Дня народного единства, который отмечают в России 4 ноября, в округе объявлена тематическая неделя. Она пройдет с 1 по 7 ноября в рамках стратегии развития „Ямал-100“», — говорится в сообщении.

Среди главных мероприятий — спортивный фестиваль «Кубок Дружбы». Ямальские спортсмены покажут свои навыки по футболу, волейболу, хоккею и баскетболу. Болельщики смогут принять участие в викторине и розыгрыше призов. В Салехарде представители различных народностей покажут свое ремесло на Национальном базаре. С 3 по 8 ноября жителей приглашают принять участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант», где участники познакомятся с культурой различных народов.

В Новом Уренгое пройдет окружной фестиваль-конкурс славянской культуры «Мы — славяне, Мы — едины». В течение трех дней участники будут выступать с сольными и групповыми вокальными номерами. В Ноябрьске будут соревноваться в национальных видах спорта коренных жителей Севера. В Губкинском горожане смогут отправиться в виртуальное путешествие по Ямалу и побывать в гостях у тундровиков.