В Тюмени резко вырастет стоимость отдыха на термальных курортах

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Термальные источники. Тюмень, источник, горячий источник, минеральный источник, термальный источник
На некоторых источниках повышение стоимости доходит до 40% Фото:

В Тюмени резко вырастет стоимость отдыха на термальных источниках. В некоторых комплексах повышение цены будет доходить до 40%. Об этом сообщили сотрудники развлекательных комплексов. Подорожание распространится на период с 1 по 5 января.

«При посещении спа-комплекса на период с 1 по 5 января будет цены будут выше тарифа праздничного и выходного дня. Разница составит от 800 до 1000 рублей в зависимости от времени посещения», — рассказали администраторы аквапарка «Лето Лето».

В эко-парке «Тайга» принимать гостей начнут со 2 января. Стоимость посещения изменится в новогодние дни на 40% от тарифа праздничного и выходного дня. Разница составит более 1000 рублей.

В Тюменской области 4 ноября официально будет открыт новый термальный сезон. На территории региона работает более 20 площадок с термальными водами.

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В Тюмени резко вырастет стоимость отдыха на термальных источниках. В некоторых комплексах повышение цены будет доходить до 40%. Об этом сообщили сотрудники развлекательных комплексов. Подорожание распространится на период с 1 по 5 января. «При посещении спа-комплекса на период с 1 по 5 января будет цены будут выше тарифа праздничного и выходного дня. Разница составит от 800 до 1000 рублей в зависимости от времени посещения», — рассказали администраторы аквапарка «Лето Лето». В эко-парке «Тайга» принимать гостей начнут со 2 января. Стоимость посещения изменится в новогодние дни на 40% от тарифа праздничного и выходного дня. Разница составит более 1000 рублей. В Тюменской области 4 ноября официально будет открыт новый термальный сезон. На территории региона работает более 20 площадок с термальными водами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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