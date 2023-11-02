Тюменский депутат Госдумы Карпов не может выплатить многомиллионный кредит

Депутат Госдумы Карпов не может рассчитаться с банком из-за смерти созаемщика

02 ноября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Анатолий Карпов не может расплатиться с долгами из-за смерти бизнес-партнера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Тюменской области и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов задолжал банку миллионы рублей. Все из-за того, что его бизнес-партнер Юрий Шестопалов умер, а сын настаивает на банкротстве. Об этом URA.RU стало известно из реестра «Федресурс». «Спор возник в рамках процедуры несостоятельности Юрия Шестопалова, которая была инициирована спустя год после его смерти наследником, тоже Юрием с такой же фамилией. Причиной стало наличие у умершего больших долгов. Изначально речь шла о 16,4 млн рублей, но затем сумма значительно возросла по мере предъявления требований кредиторов. Финальный размер задолженности в материалах дела не приводится», — сообщается на сайте. Агентство направило запрос Анатолию Карпову. Ответ на него ожидается. Сын также настаивает на фальсификации договора займа, по которому отец и Карпов брали деньги. Судебное заседание состоится 7 декабря. Всего партнеры взяли 6 $ млн под 12% до февраля 2012 года.

Депутат Госдумы от Тюменской области и чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов задолжал банку миллионы рублей. Все из-за того, что его бизнес-партнер Юрий Шестопалов умер, а сын настаивает на банкротстве. Об этом URA.RU стало известно из реестра «Федресурс». «Спор возник в рамках процедуры несостоятельности Юрия Шестопалова, которая была инициирована спустя год после его смерти наследником, тоже Юрием с такой же фамилией. Причиной стало наличие у умершего больших долгов. Изначально речь шла о 16,4 млн рублей, но затем сумма значительно возросла по мере предъявления требований кредиторов. Финальный размер задолженности в материалах дела не приводится», — сообщается на сайте. Агентство направило запрос Анатолию Карпову. Ответ на него ожидается. Сын также настаивает на фальсификации договора займа, по которому отец и Карпов брали деньги. Судебное заседание состоится 7 декабря. Всего партнеры взяли 6 $ млн под 12% до февраля 2012 года.