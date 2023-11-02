В курганской ГИБДД объяснили, почему временно не будут выдавать права

Курганцы три дня не смогут получать и менять водительские удостоверения

03 ноября 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В подразделениях Госавтоинспекции изменят режим работы в праздничные дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области подразделения Госавтоинспекции три дня не будут оказывать услуги по выдаче и замене водительских удостоверений. Это связано с изменением работы в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники экзаменационно-регистрационного подразделения Госавтоинспекции информируют граждан о режиме работы в праздничные дни. В праздничные и выходные дни 4, 5 и 6 ноября 2023 года госуслуги по регистрации транспортных средств, получению и замене водительских удостоверений подразделениями Госавтоинспекции производиться не будут», — говорится на сайте ведомства. Прием граждан возобновится 7 ноября в штатном режиме.

В Курганской области подразделения Госавтоинспекции три дня не будут оказывать услуги по выдаче и замене водительских удостоверений. Это связано с изменением работы в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники экзаменационно-регистрационного подразделения Госавтоинспекции информируют граждан о режиме работы в праздничные дни. В праздничные и выходные дни 4, 5 и 6 ноября 2023 года госуслуги по регистрации транспортных средств, получению и замене водительских удостоверений подразделениями Госавтоинспекции производиться не будут», — говорится на сайте ведомства. Прием граждан возобновится 7 ноября в штатном режиме.