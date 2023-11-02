02 ноября 2023

В курганской ГИБДД объяснили, почему временно не будут выдавать права

Курганцы три дня не смогут получать и менять водительские удостоверения
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, дтп, водительские права, автострахование, страховка на машину
В подразделениях Госавтоинспекции изменят режим работы в праздничные дни Фото:

В Курганской области подразделения Госавтоинспекции три дня не будут оказывать услуги по выдаче и замене водительских удостоверений. Это связано с изменением работы в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Сотрудники экзаменационно-регистрационного подразделения Госавтоинспекции информируют граждан о режиме работы в праздничные дни. В праздничные и выходные дни 4, 5 и 6 ноября 2023 года госуслуги по регистрации транспортных средств, получению и замене водительских удостоверений подразделениями Госавтоинспекции производиться не будут», — говорится на сайте ведомства. Прием граждан возобновится 7 ноября в штатном режиме.

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В Курганской области подразделения Госавтоинспекции три дня не будут оказывать услуги по выдаче и замене водительских удостоверений. Это связано с изменением работы в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области. «Сотрудники экзаменационно-регистрационного подразделения Госавтоинспекции информируют граждан о режиме работы в праздничные дни. В праздничные и выходные дни 4, 5 и 6 ноября 2023 года госуслуги по регистрации транспортных средств, получению и замене водительских удостоверений подразделениями Госавтоинспекции производиться не будут», — говорится на сайте ведомства. Прием граждан возобновится 7 ноября в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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