В курганской ГИБДД объяснили, почему временно не будут выдавать права

В Курганской области подразделения Госавтоинспекции три дня не будут оказывать услуги по выдаче и замене водительских удостоверений. Это связано с изменением работы в праздничные дни. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.
«Сотрудники экзаменационно-регистрационного подразделения Госавтоинспекции информируют граждан о режиме работы в праздничные дни. В праздничные и выходные дни 4, 5 и 6 ноября 2023 года госуслуги по регистрации транспортных средств, получению и замене водительских удостоверений подразделениями Госавтоинспекции производиться не будут», — говорится на сайте ведомства. Прием граждан возобновится 7 ноября в штатном режиме.
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