Пробки сковали центральные улицы города
Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10.
«Тюмень, 17:100. Пробки — девять баллов из 10», — сообщается в приложении.
Сильные заторы наблюдаются на мосту Челюскинцев и на центральных улицах города — Профсоюзной, 50 лет Октября, Мельникайте.
Сервисом зафиксировано пять аварий. ДТП отмечены на улицах Закалужской, Мельникайте, Садовой и других.
Пробки сковали в город уже к пяти вечера
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