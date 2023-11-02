02 ноября 2023

Водители Тюмени встали в девятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, свет фар, поток автомобилей
Пробки сковали центральные улицы города Фото:

Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10.

«Тюмень, 17:100. Пробки — девять баллов из 10», — сообщается в приложении.

Сильные заторы наблюдаются на мосту Челюскинцев и на центральных улицах города — Профсоюзной, 50 лет Октября, Мельникайте.

Сервисом зафиксировано пять аварий. ДТП отмечены на улицах Закалужской, Мельникайте, Садовой и других.

Пробки сковали в город уже к пяти вечера
Пробки сковали в город уже к пяти вечера
Фото:

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Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10. «Тюмень, 17:100. Пробки — девять баллов из 10», — сообщается в приложении. Сильные заторы наблюдаются на мосту Челюскинцев и на центральных улицах города — Профсоюзной, 50 лет Октября, Мельникайте. Сервисом зафиксировано пять аварий. ДТП отмечены на улицах Закалужской, Мельникайте, Садовой и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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