Тюменец разбил стекла табачного магазина
Пьяный тюменец на улице Митинского с криками разбил стекла табачного магазина «W&S Tobacco». Об этом сообщили очевидцы.
«На Митинского, 7 пьяные мужчины разбили стекла одного из магазинов», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как один из мужчин громко ругается, а после кидает что-то тяжелое в стекла магазина. В итоге витрина магазина разбивается.
Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ на него ожидается.
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