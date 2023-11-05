05 ноября 2023
04 ноября 2023

Ночью пьяный тюменец с криками разгромил табачный магазин. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проиcшествие с машиной и рамой на Карла Либкнехта, 2. Екатеринбург, осколки стекла, автомобиль, машина
Тюменец разбил стекла табачного магазина Фото:

Пьяный тюменец на улице Митинского с криками разбил стекла табачного магазина «W&S Tobacco». Об этом сообщили очевидцы.

«На Митинского, 7 пьяные мужчины разбили стекла одного из магазинов», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как один из мужчин громко ругается, а после кидает что-то тяжелое в стекла магазина. В итоге витрина магазина разбивается.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пьяный тюменец на улице Митинского с криками разбил стекла табачного магазина «W&S Tobacco». Об этом сообщили очевидцы. «На Митинского, 7 пьяные мужчины разбили стекла одного из магазинов», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как один из мужчин громко ругается, а после кидает что-то тяжелое в стекла магазина. В итоге витрина магазина разбивается. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...