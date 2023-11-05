Ночью пьяный тюменец с криками разгромил табачный магазин. Видео

06 ноября 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

Тюменец разбил стекла табачного магазина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пьяный тюменец на улице Митинского с криками разбил стекла табачного магазина «W&S Tobacco». Об этом сообщили очевидцы. «На Митинского, 7 пьяные мужчины разбили стекла одного из магазинов», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как один из мужчин громко ругается, а после кидает что-то тяжелое в стекла магазина. В итоге витрина магазина разбивается. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ на него ожидается.

Пьяный тюменец на улице Митинского с криками разбил стекла табачного магазина «W&S Tobacco». Об этом сообщили очевидцы. «На Митинского, 7 пьяные мужчины разбили стекла одного из магазинов», — написали очевидцы в telegram-канале «Тюмень №1». На кадрах видно, как один из мужчин громко ругается, а после кидает что-то тяжелое в стекла магазина. В итоге витрина магазина разбивается. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по региону. Ответ на него ожидается.