На курганском фармзаводе «Синтез» нашли нарушения при хранении биоотходов

07 ноября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

На фармзаводе «Синтез» выявили нарушения при хранении биологических отходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» выявлены нарушения при хранении биологических отходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Курганская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического законодательства в ПАО „Синтез“. Выявлено, что на предприятии не созданы условия для хранения биологических отходов. В одном из корпусов холодильник и емкости для хранения отсутствуют. Также один холодильник для хранения биологических отходов не оснащен термометром», — говорится в сообщении. Еще одно нарушение связано с тем, что не мылся и не дезинфицировался кузов транспортного средства для перевозки биоотходов после каждого случая перемещения. По факту выявленных нарушений в отношении руководителя внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. За их устранением следит природоохранная прокуратура. В прошлом году за нарушения переработки и хранения биологических отходов был оштрафован директор компании «Экоцентр». URA.RU писало, что предприятие хранило останки животных на открытом пространстве, не имея холодильного оборудования или спецпомещения.

На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» выявлены нарушения при хранении биологических отходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Курганская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического законодательства в ПАО „Синтез“. Выявлено, что на предприятии не созданы условия для хранения биологических отходов. В одном из корпусов холодильник и емкости для хранения отсутствуют. Также один холодильник для хранения биологических отходов не оснащен термометром», — говорится в сообщении. Еще одно нарушение связано с тем, что не мылся и не дезинфицировался кузов транспортного средства для перевозки биоотходов после каждого случая перемещения. По факту выявленных нарушений в отношении руководителя внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. За их устранением следит природоохранная прокуратура. В прошлом году за нарушения переработки и хранения биологических отходов был оштрафован директор компании «Экоцентр». URA.RU писало, что предприятие хранило останки животных на открытом пространстве, не имея холодильного оборудования или спецпомещения.