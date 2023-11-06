06 ноября 2023
05 ноября 2023

На курганском фармзаводе «Синтез» нашли нарушения при хранении биоотходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Синтез. Курган , синтез, фармацевтика, фармацевтика синтез, завод синтез
На фармзаводе «Синтез» выявили нарушения при хранении биологических отходов Фото:

На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» выявлены нарушения при хранении биологических отходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«Курганская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического законодательства в ПАО „Синтез“. Выявлено, что на предприятии не созданы условия для хранения биологических отходов. В одном из корпусов холодильник и емкости для хранения отсутствуют. Также один холодильник для хранения биологических отходов не оснащен термометром», — говорится в сообщении. Еще одно нарушение связано с тем, что не мылся и не дезинфицировался кузов транспортного средства для перевозки биоотходов после каждого случая перемещения.

По факту выявленных нарушений в отношении руководителя внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. За их устранением следит природоохранная прокуратура.

В прошлом году за нарушения переработки и хранения биологических отходов был оштрафован директор компании «Экоцентр». URA.RU писало, что предприятие хранило останки животных на открытом пространстве, не имея холодильного оборудования или спецпомещения.

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На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» выявлены нарушения при хранении биологических отходов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. «Курганская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований экологического законодательства в ПАО „Синтез“. Выявлено, что на предприятии не созданы условия для хранения биологических отходов. В одном из корпусов холодильник и емкости для хранения отсутствуют. Также один холодильник для хранения биологических отходов не оснащен термометром», — говорится в сообщении. Еще одно нарушение связано с тем, что не мылся и не дезинфицировался кузов транспортного средства для перевозки биоотходов после каждого случая перемещения. По факту выявленных нарушений в отношении руководителя внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. За их устранением следит природоохранная прокуратура. В прошлом году за нарушения переработки и хранения биологических отходов был оштрафован директор компании «Экоцентр». URA.RU писало, что предприятие хранило останки животных на открытом пространстве, не имея холодильного оборудования или спецпомещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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