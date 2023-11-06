06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Для бизнесменов ЯНАО разработали инвестстандарт

В ЯНАО разработали Региональный инвестиционный стандарт для бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Цель инвестстандартов — поддержка бизнеса ЯНАО Фото:

Вопросы применения инвестиционных стандартов для развития бизнеса на Ямале обсудили более ста бизнесменов на онлайн-встрече. Об этом участникам конференции рассказал директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов.

«Основная цель Регионального инвестиционного стандарта — сократить издержки, которые несет предприниматель при реализации своего проекта: временные, денежные, коммуникационные. Свод инвестправил содержит описание шагов, необходимых для получения той или иной услуги в ресурсоснабжающей организации, а самое главное, — сроки, за которые эти услуги должны быть оказаны предпринимателю» — приводит слова Миронова ямальского портала «Мой бизнес».

Основной целью Регионального инвестиционного стандарта будет всесторонняя поддержка предпринимательства и устранение препятствий бизнесменам. «Разрешить споры и устранить препятствия ямальским предпринимателям помогут на заседаниях инвесткомитетов, которые пройдут в ближайшие две недели во всех муниципалитетах. В конце ноября на окружном инвесткомитете будет составлен перечень задач, которые предстоит решить совместно с предпринимателями в следующем году», — добавили в «Моем бизнесе».

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в тройку регионов с наиболее перспективным экономическим потенциалом. Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества по итогам второго квартала 2023 года.

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Вопросы применения инвестиционных стандартов для развития бизнеса на Ямале обсудили более ста бизнесменов на онлайн-встрече. Об этом участникам конференции рассказал директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. «Основная цель Регионального инвестиционного стандарта — сократить издержки, которые несет предприниматель при реализации своего проекта: временные, денежные, коммуникационные. Свод инвестправил содержит описание шагов, необходимых для получения той или иной услуги в ресурсоснабжающей организации, а самое главное, — сроки, за которые эти услуги должны быть оказаны предпринимателю» — приводит слова Миронова ямальского портала «Мой бизнес». Основной целью Регионального инвестиционного стандарта будет всесторонняя поддержка предпринимательства и устранение препятствий бизнесменам. «Разрешить споры и устранить препятствия ямальским предпринимателям помогут на заседаниях инвесткомитетов, которые пройдут в ближайшие две недели во всех муниципалитетах. В конце ноября на окружном инвесткомитете будет составлен перечень задач, которые предстоит решить совместно с предпринимателями в следующем году», — добавили в «Моем бизнесе». Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в тройку регионов с наиболее перспективным экономическим потенциалом. Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества по итогам второго квартала 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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