Для бизнесменов ЯНАО разработали инвестстандарт

В ЯНАО разработали Региональный инвестиционный стандарт для бизнеса

07 ноября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Цель инвестстандартов — поддержка бизнеса ЯНАО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вопросы применения инвестиционных стандартов для развития бизнеса на Ямале обсудили более ста бизнесменов на онлайн-встрече. Об этом участникам конференции рассказал директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. «Основная цель Регионального инвестиционного стандарта — сократить издержки, которые несет предприниматель при реализации своего проекта: временные, денежные, коммуникационные. Свод инвестправил содержит описание шагов, необходимых для получения той или иной услуги в ресурсоснабжающей организации, а самое главное, — сроки, за которые эти услуги должны быть оказаны предпринимателю» — приводит слова Миронова ямальского портала «Мой бизнес». Основной целью Регионального инвестиционного стандарта будет всесторонняя поддержка предпринимательства и устранение препятствий бизнесменам. «Разрешить споры и устранить препятствия ямальским предпринимателям помогут на заседаниях инвесткомитетов, которые пройдут в ближайшие две недели во всех муниципалитетах. В конце ноября на окружном инвесткомитете будет составлен перечень задач, которые предстоит решить совместно с предпринимателями в следующем году», — добавили в «Моем бизнесе». Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в тройку регионов с наиболее перспективным экономическим потенциалом. Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества по итогам второго квартала 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вопросы применения инвестиционных стандартов для развития бизнеса на Ямале обсудили более ста бизнесменов на онлайн-встрече. Об этом участникам конференции рассказал директор департамента экономики ЯНАО Валерий Миронов. «Основная цель Регионального инвестиционного стандарта — сократить издержки, которые несет предприниматель при реализации своего проекта: временные, денежные, коммуникационные. Свод инвестправил содержит описание шагов, необходимых для получения той или иной услуги в ресурсоснабжающей организации, а самое главное, — сроки, за которые эти услуги должны быть оказаны предпринимателю» — приводит слова Миронова ямальского портала «Мой бизнес». Основной целью Регионального инвестиционного стандарта будет всесторонняя поддержка предпринимательства и устранение препятствий бизнесменам. «Разрешить споры и устранить препятствия ямальским предпринимателям помогут на заседаниях инвесткомитетов, которые пройдут в ближайшие две недели во всех муниципалитетах. В конце ноября на окружном инвесткомитете будет составлен перечень задач, которые предстоит решить совместно с предпринимателями в следующем году», — добавили в «Моем бизнесе». Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в тройку регионов с наиболее перспективным экономическим потенциалом. Рейтинг был составлен Фондом развития гражданского общества по итогам второго квартала 2023 года.