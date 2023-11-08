08 ноября 2023

Жителя Курганской области задержали за незаконную добычу тонны рачков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Пограничники задержали мужчину, который занимался незаконной добычей рачков в Макушинском округе (архивное фото) Фото:

Жителя Курганской области задержали за незаконную добычу артемии. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер в Макушинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Житель Курганской области в целях личного обогащения организовал незаконную добычу артемии в озере Лопата, несмотря на действующий запрет. В результате совершения противоправных действий мужчина добыл более 1000 кг (38 мешков) артемии. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил порядка 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За расхищение национальных биоресурсов ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Артемия включена в списки стратегических важных для России биоресурсов. Ее используют в качестве корма для рыб и БАДах. В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов установлен запрет на добычу артемии. За ее контрабанду грозит уголовное преследование.

Курганские пограничники задержали мужчину за незаконную добычу рачков
Курганские пограничники задержали мужчину за незаконную добычу рачков
Фото:
Всего злоумышленник незаконно добыл более тысячи кг рачков (38 мешков)
Всего злоумышленник незаконно добыл более тысячи кг рачков (38 мешков)
Фото:

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Жителя Курганской области задержали за незаконную добычу артемии. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер в Макушинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Житель Курганской области в целях личного обогащения организовал незаконную добычу артемии в озере Лопата, несмотря на действующий запрет. В результате совершения противоправных действий мужчина добыл более 1000 кг (38 мешков) артемии. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил порядка 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За расхищение национальных биоресурсов ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Артемия включена в списки стратегических важных для России биоресурсов. Ее используют в качестве корма для рыб и БАДах. В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов установлен запрет на добычу артемии. За ее контрабанду грозит уголовное преследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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