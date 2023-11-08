Жителя Курганской области задержали за незаконную добычу тонны рачков. Фото

09 ноября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Пограничники задержали мужчину, который занимался незаконной добычей рачков в Макушинском округе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области задержали за незаконную добычу артемии. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер в Макушинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Житель Курганской области в целях личного обогащения организовал незаконную добычу артемии в озере Лопата, несмотря на действующий запрет. В результате совершения противоправных действий мужчина добыл более 1000 кг (38 мешков) артемии. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил порядка 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За расхищение национальных биоресурсов ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Артемия включена в списки стратегических важных для России биоресурсов. Ее используют в качестве корма для рыб и БАДах. В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов установлен запрет на добычу артемии. За ее контрабанду грозит уголовное преследование. Курганские пограничники задержали мужчину за незаконную добычу рачков Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Всего злоумышленник незаконно добыл более тысячи кг рачков (38 мешков) Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

Жителя Курганской области задержали за незаконную добычу артемии. Мужчина выловил более тонны рачков на одном из озер в Макушинском округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Житель Курганской области в целях личного обогащения организовал незаконную добычу артемии в озере Лопата, несмотря на действующий запрет. В результате совершения противоправных действий мужчина добыл более 1000 кг (38 мешков) артемии. Ущерб водным биологическим ресурсам РФ составил порядка 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За расхищение национальных биоресурсов ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы. Артемия включена в списки стратегических важных для России биоресурсов. Ее используют в качестве корма для рыб и БАДах. В соответствии с Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов установлен запрет на добычу артемии. За ее контрабанду грозит уголовное преследование.