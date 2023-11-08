Путин назначил новых судей в Курганской области

Президент РФ Владимир Путин назначил несколько новых судей и председателя суда в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства.
«Указом президента РФ Сергей Шапорин назначен на должность председателя Шумихинского районного суда в Курганской области. Гульнара Сафина поставлена на пост судьи Альменевского районного суда», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.
Новым судьей Курганского городского суда назначена Ирина Суханова. В Арбитражном суде Кургаснкой области должность судьи получила Татьяна Кузнецова.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил на должности четырех курганских судей. Они получили посты в горсуде и Куртамышском райсуде. Также по указу главы государства был назначен новый председатель Мокроусовского райсуда.
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