Путин назначил новых судей в Курганской области

09 ноября 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

В Курганской области назначили новых судей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назначил несколько новых судей и председателя суда в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства. «Указом президента РФ Сергей Шапорин назначен на должность председателя Шумихинского районного суда в Курганской области. Гульнара Сафина поставлена на пост судьи Альменевского районного суда», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Новым судьей Курганского городского суда назначена Ирина Суханова. В Арбитражном суде Кургаснкой области должность судьи получила Татьяна Кузнецова. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил на должности четырех курганских судей. Они получили посты в горсуде и Куртамышском райсуде. Также по указу главы государства был назначен новый председатель Мокроусовского райсуда.

Президент РФ Владимир Путин назначил несколько новых судей и председателя суда в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства. «Указом президента РФ Сергей Шапорин назначен на должность председателя Шумихинского районного суда в Курганской области. Гульнара Сафина поставлена на пост судьи Альменевского районного суда», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Новым судьей Курганского городского суда назначена Ирина Суханова. В Арбитражном суде Кургаснкой области должность судьи получила Татьяна Кузнецова. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил на должности четырех курганских судей. Они получили посты в горсуде и Куртамышском райсуде. Также по указу главы государства был назначен новый председатель Мокроусовского райсуда.