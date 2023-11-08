08 ноября 2023

Путин назначил новых судей в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судья, суд, судебный процесс
В Курганской области назначили новых судей Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил несколько новых судей и председателя суда в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства.

«Указом президента РФ Сергей Шапорин назначен на должность председателя Шумихинского районного суда в Курганской области. Гульнара Сафина поставлена на пост судьи Альменевского районного суда», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.

Новым судьей Курганского городского суда назначена Ирина Суханова. В Арбитражном суде Кургаснкой области должность судьи получила Татьяна Кузнецова.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил на должности четырех курганских судей. Они получили посты в горсуде и Куртамышском райсуде. Также по указу главы государства был назначен новый председатель Мокроусовского райсуда.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин назначил несколько новых судей и председателя суда в Курганской области. Об этом сообщается в указе главы государства. «Указом президента РФ Сергей Шапорин назначен на должность председателя Шумихинского районного суда в Курганской области. Гульнара Сафина поставлена на пост судьи Альменевского районного суда», — говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов. Новым судьей Курганского городского суда назначена Ирина Суханова. В Арбитражном суде Кургаснкой области должность судьи получила Татьяна Кузнецова. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил на должности четырех курганских судей. Они получили посты в горсуде и Куртамышском райсуде. Также по указу главы государства был назначен новый председатель Мокроусовского райсуда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...