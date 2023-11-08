Мэрия Тобольска перешла на новый сайт из соображений безопасности

Администрация Тобольска перевела сайт на российскую платформу

09 ноября 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Новый сайт администрации Тобольска работает на базе отечественного программного обеспечения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сайт администрации Тобольска Тюменской области переведен на платформу российского разработчика и будет работать по стандартам Минцифры РФ. Он разработан по типовому проекту и похож на сайт госуслуг. Администрация отказалась от старого сайта по соображениям безопасности и из-за требований, предъявляемых к сайтам госорганов, рассказал URA.RU начальник отдела информатизации администрации Тобольска Дмитрий Кейко. «Мы выбрали стандартный сайт для госорганов и за два последних года перевели его на платформу российского разработчика программного обеспечения. Это было сделано, в том числе, по соображениям безопасности и исходя из требований Минцифры. Были случаи DDoS-атак ранее, но сейчас мы уверены в надежности платформы. Доработали ее с учетом потребностей администрации города», — рассказал Дмитрий Кейко. По его словам, платформа сайта похожа на «Госуслуги» по дизайну, так как это типовая разработка для госорганов. Сейчас новый сайт наполняется информацией по рубрикам, а за его безопасностью следит круглосуточная поддержка. За два последних года сайты госорганов и коммерческих организаций неоднократно подвергались мощным хакерским атакам с Украины и Запада.

Сайт администрации Тобольска Тюменской области переведен на платформу российского разработчика и будет работать по стандартам Минцифры РФ. Он разработан по типовому проекту и похож на сайт госуслуг. Администрация отказалась от старого сайта по соображениям безопасности и из-за требований, предъявляемых к сайтам госорганов, рассказал URA.RU начальник отдела информатизации администрации Тобольска Дмитрий Кейко. «Мы выбрали стандартный сайт для госорганов и за два последних года перевели его на платформу российского разработчика программного обеспечения. Это было сделано, в том числе, по соображениям безопасности и исходя из требований Минцифры. Были случаи DDoS-атак ранее, но сейчас мы уверены в надежности платформы. Доработали ее с учетом потребностей администрации города», — рассказал Дмитрий Кейко. По его словам, платформа сайта похожа на «Госуслуги» по дизайну, так как это типовая разработка для госорганов. Сейчас новый сайт наполняется информацией по рубрикам, а за его безопасностью следит круглосуточная поддержка. За два последних года сайты госорганов и коммерческих организаций неоднократно подвергались мощным хакерским атакам с Украины и Запада.