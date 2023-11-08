08 ноября 2023

Мэрия Тобольска перешла на новый сайт из соображений безопасности

Администрация Тобольска перевела сайт на российскую платформу
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый сайт администрации Тобольска работает на базе отечественного программного обеспечения Фото:

Сайт администрации Тобольска Тюменской области переведен на платформу российского разработчика и будет работать по стандартам Минцифры РФ. Он разработан по типовому проекту и похож на сайт госуслуг. Администрация отказалась от старого сайта по соображениям безопасности и из-за требований, предъявляемых к сайтам госорганов, рассказал URA.RU начальник отдела информатизации администрации Тобольска Дмитрий Кейко.

«Мы выбрали стандартный сайт для госорганов и за два последних года перевели его на платформу российского разработчика программного обеспечения. Это было сделано, в том числе, по соображениям безопасности и исходя из требований Минцифры. Были случаи DDoS-атак ранее, но сейчас мы уверены в надежности платформы. Доработали ее с учетом потребностей администрации города», — рассказал Дмитрий Кейко.

По его словам, платформа сайта похожа на «Госуслуги» по дизайну, так как это типовая разработка для госорганов. Сейчас новый сайт наполняется информацией по рубрикам, а за его безопасностью следит круглосуточная поддержка. За два последних года сайты госорганов и коммерческих организаций неоднократно подвергались мощным хакерским атакам с Украины и Запада.

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Сайт администрации Тобольска Тюменской области переведен на платформу российского разработчика и будет работать по стандартам Минцифры РФ. Он разработан по типовому проекту и похож на сайт госуслуг. Администрация отказалась от старого сайта по соображениям безопасности и из-за требований, предъявляемых к сайтам госорганов, рассказал URA.RU начальник отдела информатизации администрации Тобольска Дмитрий Кейко. «Мы выбрали стандартный сайт для госорганов и за два последних года перевели его на платформу российского разработчика программного обеспечения. Это было сделано, в том числе, по соображениям безопасности и исходя из требований Минцифры. Были случаи DDoS-атак ранее, но сейчас мы уверены в надежности платформы. Доработали ее с учетом потребностей администрации города», — рассказал Дмитрий Кейко. По его словам, платформа сайта похожа на «Госуслуги» по дизайну, так как это типовая разработка для госорганов. Сейчас новый сайт наполняется информацией по рубрикам, а за его безопасностью следит круглосуточная поддержка. За два последних года сайты госорганов и коммерческих организаций неоднократно подвергались мощным хакерским атакам с Украины и Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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