Репрессированная тюменка живет в аварийном доме и борется с властями за жилье

10 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

В аварийном доме женщина осталась в одиночестве, все остальные квартиры уже расселены (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюмени Лидия Вильманн судится с администрацией города за то, чтобы ей предоставили квартиру. Сейчас пожилая женщина, имеющая статус репрессированной, в одиночестве живет в аварийном доме, откуда не стала съезжать после того, как мэрия выкупила жилье у собственников. О своей запутанной ситуации тюменка рассказала URA.RU. «Изначально квартира была предоставлена в соцнайм. В 2013 году она была приватизирована на мою дочь и внука, я от права приватизации отказалась в их пользу. Автоматически, по закону, я получила право на бессрочное пользование этим жильем. Однако потом дом признали аварийным, собственники получили выкупную стоимость, а я осталась ни с чем», — рассказала URA.RU Лидия Вильманн. По ее словам, у дочери не получилось приобрести на выкупные деньги жилье и для нее. Из-за того, что второй собственник является несовершеннолетним, семья должна была купить соответствующую площадь, чтобы не ухудшать условия ребенка. После этого от 5,1 млн рублей ничего не осталось. Пожилая женщина уже полтора года живет в аварийном доме, ежедневно опасаясь, что с ней что-то случится. Она подала в суд на мэрию, требуя предоставить ей однокомнатную квартиру. Тяжба длится с июля, а следующее заседание назначено на декабрь. Лидия Вильманн боится наступления холодов и того, что в доме просто перемерзнет отопление. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тюмени. Там пояснили свою точку зрения на ситуацию. «С момента приватизации жилого помещения договор соцнайма прекратился, в том числе для Вильманн Л.Г., как члена семьи нанимателя. Заявительница сохранила право пользования квартирой, однако вступила в правоотношения уже не с органом местного самоуправления, а с собственниками (то есть ее родными — прим. ред.)», — рассказали в мэрии. Там также добавили, что на момент изъятия квартиры она не была в соцнайме, и у администрации не было обязанности перед проживающей в ней Вильманн по предоставлению ей возмещения или другого жилья. В то же время собственники получили выкупную стоимость, с которой согласились, подписав соглашение с властями. Однако, как отметили в мэрии, окончательное решение по вопросу тюменки будет принято после оглашения вердикта суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Тюмени Лидия Вильманн судится с администрацией города за то, чтобы ей предоставили квартиру. Сейчас пожилая женщина, имеющая статус репрессированной, в одиночестве живет в аварийном доме, откуда не стала съезжать после того, как мэрия выкупила жилье у собственников. О своей запутанной ситуации тюменка рассказала URA.RU. «Изначально квартира была предоставлена в соцнайм. В 2013 году она была приватизирована на мою дочь и внука, я от права приватизации отказалась в их пользу. Автоматически, по закону, я получила право на бессрочное пользование этим жильем. Однако потом дом признали аварийным, собственники получили выкупную стоимость, а я осталась ни с чем», — рассказала URA.RU Лидия Вильманн. По ее словам, у дочери не получилось приобрести на выкупные деньги жилье и для нее. Из-за того, что второй собственник является несовершеннолетним, семья должна была купить соответствующую площадь, чтобы не ухудшать условия ребенка. После этого от 5,1 млн рублей ничего не осталось. Пожилая женщина уже полтора года живет в аварийном доме, ежедневно опасаясь, что с ней что-то случится. Она подала в суд на мэрию, требуя предоставить ей однокомнатную квартиру. Тяжба длится с июля, а следующее заседание назначено на декабрь. Лидия Вильманн боится наступления холодов и того, что в доме просто перемерзнет отопление. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тюмени. Там пояснили свою точку зрения на ситуацию. «С момента приватизации жилого помещения договор соцнайма прекратился, в том числе для Вильманн Л.Г., как члена семьи нанимателя. Заявительница сохранила право пользования квартирой, однако вступила в правоотношения уже не с органом местного самоуправления, а с собственниками (то есть ее родными — прим. ред.)», — рассказали в мэрии. Там также добавили, что на момент изъятия квартиры она не была в соцнайме, и у администрации не было обязанности перед проживающей в ней Вильманн по предоставлению ей возмещения или другого жилья. В то же время собственники получили выкупную стоимость, с которой согласились, подписав соглашение с властями. Однако, как отметили в мэрии, окончательное решение по вопросу тюменки будет принято после оглашения вердикта суда.