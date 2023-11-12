Опасные снежные игры детей из ЯНАО разозлили водителей

В Салехарде дети кидают снежки в проезжающие мимо машины

Водители Салехарда обеспокоены поведением малолетних жителей города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) дети закидывают снегом машины во время движения. Автомобилисты окружной столицы рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о намерении обратиться в органы внутренних дел.

«Ситуации с подростками, которые кидают снежки в машины на ходу, повторяются. Давайте соберем данные по видеорегистраторам и камерам, пойдем писать заявление в полицию! Нужно как-то решать эту проблему, вдруг нам все стекла побьют. Вчера возле „Сияния Севера“ со всей силы прилетел от этих деток снежок», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие салехардцы поддержали автора поста, рассказав свои истории. «Мне на прошлой неделе малолетние кинули снег по улице Чубынина!» — поделился Алексей Кислинский. «Не снежками, а льдом. Мне в автобусе чуть стекло не разбили вчера», — рассказал Игорь Казанцев. «Тоже в субботу прилетел снежок в капот», — написала Тина Сухова. «Ехали в пятницу с обеда на рабочем автобусе. Шли тринадцатилетние мальчишки и, глядя на водителя, кидали снежки в лобовое», — поделилась Надежда Чусовитина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для получения комментария по сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.