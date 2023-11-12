12 ноября 2023

Опасные снежные игры детей из ЯНАО разозлили водителей

В Салехарде дети кидают снежки в проезжающие мимо машины
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители Салехарда обеспокоены поведением малолетних жителей города Фото:

В Салехарде (ЯНАО) дети закидывают снегом машины во время движения. Автомобилисты окружной столицы рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о намерении обратиться в органы внутренних дел.

«Ситуации с подростками, которые кидают снежки в машины на ходу, повторяются. Давайте соберем данные по видеорегистраторам и камерам, пойдем писать заявление в полицию! Нужно как-то решать эту проблему, вдруг нам все стекла побьют. Вчера возле „Сияния Севера“ со всей силы прилетел от этих деток снежок», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Многие салехардцы поддержали автора поста, рассказав свои истории. «Мне на прошлой неделе малолетние кинули снег по улице Чубынина!» — поделился Алексей Кислинский. «Не снежками, а льдом. Мне в автобусе чуть стекло не разбили вчера», — рассказал Игорь Казанцев. «Тоже в субботу прилетел снежок в капот», — написала Тина Сухова. «Ехали в пятницу с обеда на рабочем автобусе. Шли тринадцатилетние мальчишки и, глядя на водителя, кидали снежки в лобовое», — поделилась Надежда Чусовитина.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для получения комментария по сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Салехарде (ЯНАО) дети закидывают снегом машины во время движения. Автомобилисты окружной столицы рассказали в социальной сети «ВКонтакте» о намерении обратиться в органы внутренних дел. «Ситуации с подростками, которые кидают снежки в машины на ходу, повторяются. Давайте соберем данные по видеорегистраторам и камерам, пойдем писать заявление в полицию! Нужно как-то решать эту проблему, вдруг нам все стекла побьют. Вчера возле „Сияния Севера“ со всей силы прилетел от этих деток снежок», — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Многие салехардцы поддержали автора поста, рассказав свои истории. «Мне на прошлой неделе малолетние кинули снег по улице Чубынина!» — поделился Алексей Кислинский. «Не снежками, а льдом. Мне в автобусе чуть стекло не разбили вчера», — рассказал Игорь Казанцев. «Тоже в субботу прилетел снежок в капот», — написала Тина Сухова. «Ехали в пятницу с обеда на рабочем автобусе. Шли тринадцатилетние мальчишки и, глядя на водителя, кидали снежки в лобовое», — поделилась Надежда Чусовитина. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для получения комментария по сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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