Шадринцам с признаками ОРВИ пришлось на улице ждать очереди к врачу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шадринске Курганской области пациенты с температурой и признаками ОРВИ вынуждены были ждать очереди на прием к врачу на улице. Об этом горожане сообщили в местном паблике в соцсети «ВКонтакте».

«Что за издевательство над температурящими? Один кабинет, очередь стоит на улице. Очередь была в 20-25 человек, и это только на улице», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Подслушано Шадринск» в соцсети «ВКонтакте». Ситуация произошла в Шадринской городской больнице (в 2022 году горбольница, поликлиника и детская больница Шадринска стали одним учреждением).

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что в понедельник, 13 ноября, действительно, произошло небольшое скопление людей около кабинета приема пациентов с ОРВИ. «Основной причиной явилось то, что многие пациенты пришли без предварительной записи. Заметив скопление людей, сотрудники кабинета, которые вели прием, вывели на прием дополнительно второго сотрудника, что позволило быстро принять всех пациентов. На вторник запланировано вывести две бригады фельдшеров», — говорится в ответе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска пожаловалась на ужасное состояние Центральной районной больницы, где многие годы не проводили ремонт. Она рассказала, что в больнице стены обшарпаны, батареи в плесени, лифты не работают, а состояние электропроводки вызывает опасения.