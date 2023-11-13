Фирма богатейшей предпринимательницы Кургана в три раза увеличила прибыль

Курганская фирма «Комплектснаб» в три раза увеличила прибыль

Курганская компания по продаже спецтехники резко увеличила прибыль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Комплектснаб», которой владеет курганская предпринимательница Наталья Полкова, в три раза увеличила чистую прибыль. Об этом говорится в бухгалтерской документации. Полкова входит в десятку самых богатых жителей Кургана.

«Чистая прибыль ООО „Комплектснаб“ за 2021 год: 104 миллиона рублей. Прибыль компании за 2022 год: 311 миллионов рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

По данным СБИС, выручка ООО «Комплектснаб» выросла с 1 млрд 289 млн рублей (2021 г.) до 1 млрд 708 млн рублей (2022 г.). Фирма Натальи Полковой занимается продажей спецтехники и оборудования, в том числе, бульдозеров, погрузчиков, трубоукладчиков, вездеходов.

На сайте компании «Комплектснаб» говорится о том, что организация является официальным дилером «Курганмашзавода» и машиностроительных предприятий бренда «Четра». Большой ассортимент спецтехники Полкова продает в регионы, где добываются нефть и газ.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Комплектснаб», чтобы уточнить, планирует ли Наталья Полкова из Кургана, открывать филиалы компании в других городах России. Ответ ожидается.

Ранее сельхозпредприятие ОАО «Агропромышленное объединение „МУЗА“, принадлежащее семье богатейшего курганского агрария Николая Кравченко, увеличило чистую прибыль более чем в четыре раза. По данным СБИС выручка ОАО „АПО ‚Муза‘ выросла с 1 млрд 98 млн рублей до 2 млрд 357 млн рублей, то есть более чем в два раза.