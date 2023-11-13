Общество В Тюмени рассказали, что чаще всего горожане несут в ломбард Тюменцы чаще всего сдают в ломбард обручальные кольца 14 ноября 2023 в 15:32 Размер текста - 17 + Тюменцы чаще всего сдают в ломбард обручальные кольца, но выкупают их назад Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменцы чаще всего сдают в ломбард обручальные кольца. Об этом URA.RU рассказал Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард». «Чаще всего в ломбард сдают обручальные кольца. Вероятнее всего, тенденция связана с тем, что этот вид ювелирных изделий есть у большинства жителей, потому что 90% клиентов выкупают залоги назад. Также заем берут под залог велосипедов, сапбордов и сноубордов», — сообщает Станислав Боронин. Собеседник агентства добавляет, что помимо «бытовых» вещей в ломбарды сдают фамильное серебро, антиквариат. Кроме того, теперь под залог могут принять и наборы Lego, которые из-за ухода бренда из России поднялись в цене. Тюменцы чаще всего сдают в ломбард обручальные кольца. Об этом URA.RU рассказал Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард». «Чаще всего в ломбард сдают обручальные кольца. Вероятнее всего, тенденция связана с тем, что этот вид ювелирных изделий есть у большинства жителей, потому что 90% клиентов выкупают залоги назад. Также заем берут под залог велосипедов, сапбордов и сноубордов», — сообщает Станислав Боронин. Собеседник агентства добавляет, что помимо «бытовых» вещей в ломбарды сдают фамильное серебро, антиквариат. Кроме того, теперь под залог могут принять и наборы Lego, которые из-за ухода бренда из России поднялись в цене. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям