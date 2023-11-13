В Тюмени рассказали, что чаще всего горожане несут в ломбард

Тюменцы чаще всего сдают в ломбард обручальные кольца. Об этом URA.RU рассказал Станислав Боронин, генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард».
«Чаще всего в ломбард сдают обручальные кольца. Вероятнее всего, тенденция связана с тем, что этот вид ювелирных изделий есть у большинства жителей, потому что 90% клиентов выкупают залоги назад. Также заем берут под залог велосипедов, сапбордов и сноубордов», — сообщает Станислав Боронин.
Собеседник агентства добавляет, что помимо «бытовых» вещей в ломбарды сдают фамильное серебро, антиквариат. Кроме того, теперь под залог могут принять и наборы Lego, которые из-за ухода бренда из России поднялись в цене.
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