Глава МЧС по ЯНАО вручил медаль мэру

Руководитель ГУ МЧС по ЯНАО Олег Гилев вручил ведомственную медаль «За содружество во имя спасения» мэру города Тарко-Сале Антону Колодину. Награждение прошло в рамках рабочей поездки главы ведомства в муниципалитет.
«Сегодня, в рамках рабочей поездки начальника Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олега Гилева, в Тарко-Сале состоялась встреча с главой Пуровского района Антоном Колодиным. В завершении встречи за заслуги и большой вклад в развитие Государственной противопожарной службы МЧС России на территории Пуровского района Олег Владимирович вручил Антону Колодину медаль МЧС России „За содружество во имя спасения“» — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
На встрече также обсуждались вопросы эффективного взаимодействия МЧС и местных властей. На территории района активно развивается пожарный спорт. Руководители обозначили необходимость дальнейшей работы в этом направлении.
Ранее сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) был удостоен медали «За отвагу на пожаре». Благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата.
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