14 ноября 2023
13 ноября 2023

Глава МЧС по ЯНАО вручил медаль мэру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание МЧС по подготовке к паводку в Курганской области. Курган., погон, генерал-майор мчс
Награждение прошло в рамках рабочего визита главы МЧС ЯНАО Гилева в Тарко-Сале Фото:

Руководитель ГУ МЧС по ЯНАО Олег Гилев вручил ведомственную медаль «За содружество во имя спасения» мэру города Тарко-Сале Антону Колодину. Награждение прошло в рамках рабочей поездки главы ведомства в муниципалитет.

«Сегодня, в рамках рабочей поездки начальника Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олега Гилева, в Тарко-Сале состоялась встреча с главой Пуровского района Антоном Колодиным. В завершении встречи за заслуги и большой вклад в развитие Государственной противопожарной службы МЧС России на территории Пуровского района Олег Владимирович вручил Антону Колодину медаль МЧС России „За содружество во имя спасения“» — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

На встрече также обсуждались вопросы эффективного взаимодействия МЧС и местных властей. На территории района активно развивается пожарный спорт. Руководители обозначили необходимость дальнейшей работы в этом направлении.

Ранее сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) был удостоен медали «За отвагу на пожаре». Благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель ГУ МЧС по ЯНАО Олег Гилев вручил ведомственную медаль «За содружество во имя спасения» мэру города Тарко-Сале Антону Колодину. Награждение прошло в рамках рабочей поездки главы ведомства в муниципалитет. «Сегодня, в рамках рабочей поездки начальника Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олега Гилева, в Тарко-Сале состоялась встреча с главой Пуровского района Антоном Колодиным. В завершении встречи за заслуги и большой вклад в развитие Государственной противопожарной службы МЧС России на территории Пуровского района Олег Владимирович вручил Антону Колодину медаль МЧС России „За содружество во имя спасения“» — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. На встрече также обсуждались вопросы эффективного взаимодействия МЧС и местных властей. На территории района активно развивается пожарный спорт. Руководители обозначили необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Ранее сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) был удостоен медали «За отвагу на пожаре». Благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...