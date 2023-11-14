Глава МЧС по ЯНАО вручил медаль мэру

15 ноября 2023 в 08:19 Размер текста - 17 +

Награждение прошло в рамках рабочего визита главы МЧС ЯНАО Гилева в Тарко-Сале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководитель ГУ МЧС по ЯНАО Олег Гилев вручил ведомственную медаль «За содружество во имя спасения» мэру города Тарко-Сале Антону Колодину. Награждение прошло в рамках рабочей поездки главы ведомства в муниципалитет. «Сегодня, в рамках рабочей поездки начальника Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олега Гилева, в Тарко-Сале состоялась встреча с главой Пуровского района Антоном Колодиным. В завершении встречи за заслуги и большой вклад в развитие Государственной противопожарной службы МЧС России на территории Пуровского района Олег Владимирович вручил Антону Колодину медаль МЧС России „За содружество во имя спасения“» — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. На встрече также обсуждались вопросы эффективного взаимодействия МЧС и местных властей. На территории района активно развивается пожарный спорт. Руководители обозначили необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Ранее сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) был удостоен медали «За отвагу на пожаре». Благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата.

Руководитель ГУ МЧС по ЯНАО Олег Гилев вручил ведомственную медаль «За содружество во имя спасения» мэру города Тарко-Сале Антону Колодину. Награждение прошло в рамках рабочей поездки главы ведомства в муниципалитет. «Сегодня, в рамках рабочей поездки начальника Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу Олега Гилева, в Тарко-Сале состоялась встреча с главой Пуровского района Антоном Колодиным. В завершении встречи за заслуги и большой вклад в развитие Государственной противопожарной службы МЧС России на территории Пуровского района Олег Владимирович вручил Антону Колодину медаль МЧС России „За содружество во имя спасения“» — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. На встрече также обсуждались вопросы эффективного взаимодействия МЧС и местных властей. На территории района активно развивается пожарный спорт. Руководители обозначили необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Ранее сотрудник противопожарной службы из Нового Уренгоя (ЯНАО) был удостоен медали «За отвагу на пожаре». Благодаря действиям Александра Осипенко удалось избежать экологической катастрофы. В тундру могло попасть более четырех тысяч тонн газового конденсата.