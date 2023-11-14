14 ноября 2023

В ЯНАО запустили суда на воздушной подушке

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица, переправа, воздушная подушка
Судна будут совершать по 45 рейсов ежедневно Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги начали курсировать судна на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом URA.RU сообщил читатель с места переправы.

«Судно не загружают полностью. На борт берут по 15 человек вместо 20, объясняется это недостаточно толстым льдом», — рассказал читатель агентства.

На переправе работают три «Нептуна-23». Каждый будет совершать 45 рейсов ежедневно с 6:45 до 20:00. Стоимость взрослого билета составит 160 рублей, детского — 80 рублей. Перевозка багажа обойдется в 16 рублей за каждые 10 килограммов. В час пик на маршрут будет выходить третье судно.

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На переправе Салехард — Лабытнанги начали курсировать судна на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом URA.RU сообщил читатель с места переправы. «Судно не загружают полностью. На борт берут по 15 человек вместо 20, объясняется это недостаточно толстым льдом», — рассказал читатель агентства. На переправе работают три «Нептуна-23». Каждый будет совершать 45 рейсов ежедневно с 6:45 до 20:00. Стоимость взрослого билета составит 160 рублей, детского — 80 рублей. Перевозка багажа обойдется в 16 рублей за каждые 10 килограммов. В час пик на маршрут будет выходить третье судно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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