В ЯНАО запустили суда на воздушной подушке

Судна будут совершать по 45 рейсов ежедневно
На переправе Салехард — Лабытнанги начали курсировать судна на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом URA.RU сообщил читатель с места переправы.
«Судно не загружают полностью. На борт берут по 15 человек вместо 20, объясняется это недостаточно толстым льдом», — рассказал читатель агентства.
На переправе работают три «Нептуна-23». Каждый будет совершать 45 рейсов ежедневно с 6:45 до 20:00. Стоимость взрослого билета составит 160 рублей, детского — 80 рублей. Перевозка багажа обойдется в 16 рублей за каждые 10 килограммов. В час пик на маршрут будет выходить третье судно.
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