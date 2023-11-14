В ЯНАО запустили суда на воздушной подушке

15 ноября 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Судна будут совершать по 45 рейсов ежедневно Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU На переправе Салехард — Лабытнанги начали курсировать судна на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом URA.RU сообщил читатель с места переправы. «Судно не загружают полностью. На борт берут по 15 человек вместо 20, объясняется это недостаточно толстым льдом», — рассказал читатель агентства. На переправе работают три «Нептуна-23». Каждый будет совершать 45 рейсов ежедневно с 6:45 до 20:00. Стоимость взрослого билета составит 160 рублей, детского — 80 рублей. Перевозка багажа обойдется в 16 рублей за каждые 10 килограммов. В час пик на маршрут будет выходить третье судно.

На переправе Салехард — Лабытнанги начали курсировать судна на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом URA.RU сообщил читатель с места переправы. «Судно не загружают полностью. На борт берут по 15 человек вместо 20, объясняется это недостаточно толстым льдом», — рассказал читатель агентства. На переправе работают три «Нептуна-23». Каждый будет совершать 45 рейсов ежедневно с 6:45 до 20:00. Стоимость взрослого билета составит 160 рублей, детского — 80 рублей. Перевозка багажа обойдется в 16 рублей за каждые 10 килограммов. В час пик на маршрут будет выходить третье судно.