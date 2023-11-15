15 ноября 2023

Депутаты ЯНАО поддержали поправки в закон об образовании

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой школы в микрорайоне «Твоя Привилегия». Челябинск , гимназия, урок, класс, ученики, учеба, школьный класс, школа, школьники, занятия, лицей
Школьникам запретят пользоваться гаджетами на уроках Фото:

Депутаты законодательного собрания ЯНАО проголосовали за принятие поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО.

«Ямальские депутаты заочным голосованием поддержали поправки в федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“, направленные на повышение авторитета педагогической профессии и усиление главенствующей роли педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации. Речь идет о совершенствовании статуса учителя и правилах внутреннего распорядка в школах», — говорится в сообщении ведомства.

Авторы законопроекта рассчитывают на то, что поправки усилят статус педагогов и повысят контроль за дисциплиной. В правилах внутреннего распорядка будет установлен запрет на использование гаджетов во время уроков, если они не предусмотрены образовательной программой.

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Депутаты законодательного собрания ЯНАО проголосовали за принятие поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО. «Ямальские депутаты заочным голосованием поддержали поправки в федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“, направленные на повышение авторитета педагогической профессии и усиление главенствующей роли педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации. Речь идет о совершенствовании статуса учителя и правилах внутреннего распорядка в школах», — говорится в сообщении ведомства. Авторы законопроекта рассчитывают на то, что поправки усилят статус педагогов и повысят контроль за дисциплиной. В правилах внутреннего распорядка будет установлен запрет на использование гаджетов во время уроков, если они не предусмотрены образовательной программой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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