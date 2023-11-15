Депутаты ЯНАО поддержали поправки в закон об образовании

Школьникам запретят пользоваться гаджетами на уроках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты законодательного собрания ЯНАО проголосовали за принятие поправок в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания ЯНАО.

«Ямальские депутаты заочным голосованием поддержали поправки в федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“, направленные на повышение авторитета педагогической профессии и усиление главенствующей роли педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации. Речь идет о совершенствовании статуса учителя и правилах внутреннего распорядка в школах», — говорится в сообщении ведомства.

Авторы законопроекта рассчитывают на то, что поправки усилят статус педагогов и повысят контроль за дисциплиной. В правилах внутреннего распорядка будет установлен запрет на использование гаджетов во время уроков, если они не предусмотрены образовательной программой.