В Тюмени не решили, будут ли прививать горожан от коронавируса

Депздрав Тюменской области: профилактика COVID-19 будет зависеть от эпидситуации

16 ноября 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Необходимость вакцинопрофилактики будет зависеть от количества заболевших Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области в настоящий момент нет необходимости в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Проведение вакцинопрофилактики будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пояснили URA.RU в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «В настоящее время массовая вакцинация населения против COVID -19 не проводится. Вакцинопрофилактика COVID -19 в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям будет зависеть от эпидемиологической ситуации сезона 2023-24 годов», — рассказали URA.RU в ведомстве. В депздраве также пояснили, что решение о необходимости вакцинации принимается Роспотребнадзором на основании ежедневного мониторинга уровня заболеваемости в регионе. В настоящий момент рекомендации проводить всеобщее вакцинирование нет. Ранее URA.RU рассказало о резком росте заболеваемости коронавирусом в Тюменской области. За неделю количество инфицированных увеличилось почти в 2,5 раза.

В Тюменской области в настоящий момент нет необходимости в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Проведение вакцинопрофилактики будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пояснили URA.RU в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. «В настоящее время массовая вакцинация населения против COVID -19 не проводится. Вакцинопрофилактика COVID -19 в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям будет зависеть от эпидемиологической ситуации сезона 2023-24 годов», — рассказали URA.RU в ведомстве. В депздраве также пояснили, что решение о необходимости вакцинации принимается Роспотребнадзором на основании ежедневного мониторинга уровня заболеваемости в регионе. В настоящий момент рекомендации проводить всеобщее вакцинирование нет. Ранее URA.RU рассказало о резком росте заболеваемости коронавирусом в Тюменской области. За неделю количество инфицированных увеличилось почти в 2,5 раза.