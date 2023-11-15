В Тюмени не решили, будут ли прививать горожан от коронавируса

В Тюменской области в настоящий момент нет необходимости в массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Проведение вакцинопрофилактики будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пояснили URA.RU в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
«В настоящее время массовая вакцинация населения против COVID -19 не проводится. Вакцинопрофилактика COVID -19 в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям будет зависеть от эпидемиологической ситуации сезона 2023-24 годов», — рассказали URA.RU в ведомстве.
В депздраве также пояснили, что решение о необходимости вакцинации принимается Роспотребнадзором на основании ежедневного мониторинга уровня заболеваемости в регионе. В настоящий момент рекомендации проводить всеобщее вакцинирование нет.
Ранее URA.RU рассказало о резком росте заболеваемости коронавирусом в Тюменской области. За неделю количество инфицированных увеличилось почти в 2,5 раза.
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