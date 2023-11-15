15 ноября 2023

В школе ЯНАО пожаловались на еду

Родители школьников в ЯНАО пожаловались на плохое питание в столовой
© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, школьная столовая, столовая
В Новом Уренгое раскритиковали школьную столовую Фото:

В школе Нового Уренгоя (ЯНАО) детей кормят плохой едой. Об этом заявили родители школьников в социальной сети «ВКонтакте».

«В средней школе №1 детей кормят помоями. Бывший сотрудник столовой сам подтвердил и рассказал, что идет сильная экономия. Объедки обрезаются, остатки чая со стаканов сливают в ведро и все это по новой накрывают на столы для детей», — сообщается в группе «Мой Ямал».

Администрация города провела проверку по данному вопросу. «Факты, указанные в сообщении, не подтвердились. Планируем установить камеры для контроля за работой сотрудников школьных столовых на пищеблоках школ», — сообщает в telegram-канале департамент образования Нового Уренгоя.

Для проверки информации о факте нарушения санитарных правил в школе Нового Уренгоя, родители учеников обратились в Роспотребнадзор. На основании обращения граждан, специалисты должны организовать проверку учебного заведения.

Ранее URA.RU сообщало о том, что учеников сельской школы в ЯНАО отправили на карантин из-за кишечной инфекции. В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО школьников перевели на дистанционное обучение.

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В школе Нового Уренгоя (ЯНАО) детей кормят плохой едой. Об этом заявили родители школьников в социальной сети «ВКонтакте». «В средней школе №1 детей кормят помоями. Бывший сотрудник столовой сам подтвердил и рассказал, что идет сильная экономия. Объедки обрезаются, остатки чая со стаканов сливают в ведро и все это по новой накрывают на столы для детей», — сообщается в группе «Мой Ямал». Администрация города провела проверку по данному вопросу. «Факты, указанные в сообщении, не подтвердились. Планируем установить камеры для контроля за работой сотрудников школьных столовых на пищеблоках школ», — сообщает в telegram-канале департамент образования Нового Уренгоя. Для проверки информации о факте нарушения санитарных правил в школе Нового Уренгоя, родители учеников обратились в Роспотребнадзор. На основании обращения граждан, специалисты должны организовать проверку учебного заведения. Ранее URA.RU сообщало о том, что учеников сельской школы в ЯНАО отправили на карантин из-за кишечной инфекции. В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО школьников перевели на дистанционное обучение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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