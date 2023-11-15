В школе ЯНАО пожаловались на еду

Родители школьников в ЯНАО пожаловались на плохое питание в столовой

16 ноября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое раскритиковали школьную столовую Фото: Георгий Бергал © URA.RU В школе Нового Уренгоя (ЯНАО) детей кормят плохой едой. Об этом заявили родители школьников в социальной сети «ВКонтакте». «В средней школе №1 детей кормят помоями. Бывший сотрудник столовой сам подтвердил и рассказал, что идет сильная экономия. Объедки обрезаются, остатки чая со стаканов сливают в ведро и все это по новой накрывают на столы для детей», — сообщается в группе «Мой Ямал». Администрация города провела проверку по данному вопросу. «Факты, указанные в сообщении, не подтвердились. Планируем установить камеры для контроля за работой сотрудников школьных столовых на пищеблоках школ», — сообщает в telegram-канале департамент образования Нового Уренгоя. Для проверки информации о факте нарушения санитарных правил в школе Нового Уренгоя, родители учеников обратились в Роспотребнадзор. На основании обращения граждан, специалисты должны организовать проверку учебного заведения. Ранее URA.RU сообщало о том, что учеников сельской школы в ЯНАО отправили на карантин из-за кишечной инфекции. В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО школьников перевели на дистанционное обучение.

В школе Нового Уренгоя (ЯНАО) детей кормят плохой едой. Об этом заявили родители школьников в социальной сети «ВКонтакте». «В средней школе №1 детей кормят помоями. Бывший сотрудник столовой сам подтвердил и рассказал, что идет сильная экономия. Объедки обрезаются, остатки чая со стаканов сливают в ведро и все это по новой накрывают на столы для детей», — сообщается в группе «Мой Ямал». Администрация города провела проверку по данному вопросу. «Факты, указанные в сообщении, не подтвердились. Планируем установить камеры для контроля за работой сотрудников школьных столовых на пищеблоках школ», — сообщает в telegram-канале департамент образования Нового Уренгоя. Для проверки информации о факте нарушения санитарных правил в школе Нового Уренгоя, родители учеников обратились в Роспотребнадзор. На основании обращения граждан, специалисты должны организовать проверку учебного заведения. Ранее URA.RU сообщало о том, что учеников сельской школы в ЯНАО отправили на карантин из-за кишечной инфекции. В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО школьников перевели на дистанционное обучение.