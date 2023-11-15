Учеников сельской школы в ЯНАО отправили на карантин из-за опасной инфекции

В ЯНАО администрация школы перевела детей на дистант из-за кишечной палочки

16 ноября 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

В Аксарке школьников перевели на дистант из-за карантина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Аксарка школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы заражения острой кишечной инфекцией. Об этом сообщают журналисты. «В аксарковской школе 1Г и 7Б класс с сегодняшнего дня на „дистанте“ из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний. В этих классах есть дети, заболевшие острой кишечной инфекцией», — сообщают журналисты информационного агентства «Приуралье» в группе «ВКонтакте». Такие же ограничения были введены ранее еще для трех классов. Ученики вернутся за парты уже в начале следующей недели. Корреспондент URA.RU за уточнением информации в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО и в администрацию района. На момент публикации новости ответы не получены.

В селе Аксарка школьников перевели на дистанционное обучение из-за угрозы заражения острой кишечной инфекцией. Об этом сообщают журналисты. «В аксарковской школе 1Г и 7Б класс с сегодняшнего дня на „дистанте“ из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний. В этих классах есть дети, заболевшие острой кишечной инфекцией», — сообщают журналисты информационного агентства «Приуралье» в группе «ВКонтакте». Такие же ограничения были введены ранее еще для трех классов. Ученики вернутся за парты уже в начале следующей недели. Корреспондент URA.RU за уточнением информации в пресс-службу департамента здравоохранения ЯНАО и в администрацию района. На момент публикации новости ответы не получены.