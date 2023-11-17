В Курганской области умер экс-глава шадринского завода Владимир Теребенин

18 ноября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Прощание с промышленником пройдет в Шадринске Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области умер экс-руководитель Шадринского тепловозо-ремонтного завода (ШЗРТ) Владимир Теребенин. Об этом рассказали региональные журналисты. «В Шадринске ушел из жизни Владимир Теребенин. Ранее он возглавлял местный ремонтный завод. Период его руководства в ШЗРТ связывают с выводом завода из кризиса. В самое сложное для страны время предприятие имело хорошие перспективы развития и показывало отличные промрезультаты», — передает портал «Область 45». Прощание с Владимиром Теребениным состоится 18 ноября. Церемония пройдет в Шадринске.

В Курганской области умер экс-руководитель Шадринского тепловозо-ремонтного завода (ШЗРТ) Владимир Теребенин. Об этом рассказали региональные журналисты. «В Шадринске ушел из жизни Владимир Теребенин. Ранее он возглавлял местный ремонтный завод. Период его руководства в ШЗРТ связывают с выводом завода из кризиса. В самое сложное для страны время предприятие имело хорошие перспективы развития и показывало отличные промрезультаты», — передает портал «Область 45». Прощание с Владимиром Теребениным состоится 18 ноября. Церемония пройдет в Шадринске.