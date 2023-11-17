В Курганской области умер экс-глава шадринского завода Владимир Теребенин

Прощание с промышленником пройдет в Шадринске
В Курганской области умер экс-руководитель Шадринского тепловозо-ремонтного завода (ШЗРТ) Владимир Теребенин. Об этом рассказали региональные журналисты.
«В Шадринске ушел из жизни Владимир Теребенин. Ранее он возглавлял местный ремонтный завод. Период его руководства в ШЗРТ связывают с выводом завода из кризиса. В самое сложное для страны время предприятие имело хорошие перспективы развития и показывало отличные промрезультаты», — передает портал «Область 45».
Прощание с Владимиром Теребениным состоится 18 ноября. Церемония пройдет в Шадринске.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!