17 ноября 2023

В Курганской области умер экс-глава шадринского завода Владимир Теребенин

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Прощание с промышленником пройдет в Шадринске Фото:

В Курганской области умер экс-руководитель Шадринского тепловозо-ремонтного завода (ШЗРТ) Владимир Теребенин. Об этом рассказали региональные журналисты.

«В Шадринске ушел из жизни Владимир Теребенин. Ранее он возглавлял местный ремонтный завод. Период его руководства в ШЗРТ связывают с выводом завода из кризиса. В самое сложное для страны время предприятие имело хорошие перспективы развития и показывало отличные промрезультаты», — передает портал «Область 45».

Прощание с Владимиром Теребениным состоится 18 ноября. Церемония пройдет в Шадринске.

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В Курганской области умер экс-руководитель Шадринского тепловозо-ремонтного завода (ШЗРТ) Владимир Теребенин. Об этом рассказали региональные журналисты. «В Шадринске ушел из жизни Владимир Теребенин. Ранее он возглавлял местный ремонтный завод. Период его руководства в ШЗРТ связывают с выводом завода из кризиса. В самое сложное для страны время предприятие имело хорошие перспективы развития и показывало отличные промрезультаты», — передает портал «Область 45». Прощание с Владимиром Теребениным состоится 18 ноября. Церемония пройдет в Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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