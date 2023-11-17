17 ноября 2023

Промышленные возможности Кургана презентовали китайским бизнесменам. Фото

Топ-менеджеры из КНР побывали на курганских предприятиях
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Делегация КНР оценила возможности курганских предприятий Фото:

Китайских бизнесменов познакомили с производствами в Кургане. Делегация из КНР прибыла на территорию с деловым визитом, рассказал глава Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко. Ранее губернатор региона Вадим Шумков объявил, что в городе на базе ведомства будет создан российско-китайский центр для развития экономических отношений между странами.

«В Кургане в эти дни находится делегация из города Циндао, КНР. У гостей Курганской области насыщенная рабочая и культурная программа», — написал Илья Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по прикрепленным фото, китайские топ-менеджеры побывали на предприятии «Темпер», Варгашинском заводе противопожарного оборудования, а также посетили парк «Царево городище» и Центральный рынок.

По словам Шумкова, двухстороннее партнерство нацелено на реализацию совместных проектов в экономике и гуманитарной сфере. В сентябре губернатор области презентовал регион китайским бизнесменам. В рамках российско-китайской биржи контактов Шумков пообещал помочь деньгами местным компаниям, которые сотрудничают с Китаем.

Представители КНР отмечают, что заинтересованы в сотрудничестве в Курганской областью
Представители КНР отмечают, что заинтересованы в сотрудничестве в Курганской областью
Фото:
Главы производств рассказали о возможностях курганских заводов
Главы производств рассказали о возможностях курганских заводов
Фото:
Китайских бизнесменов познакомили с культурой и традициями курганцев
Китайских бизнесменов познакомили с культурой и традициями курганцев
Фото:

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Китайских бизнесменов познакомили с производствами в Кургане. Делегация из КНР прибыла на территорию с деловым визитом, рассказал глава Торгово-промышленной палаты Курганской области Илья Назаренко. Ранее губернатор региона Вадим Шумков объявил, что в городе на базе ведомства будет создан российско-китайский центр для развития экономических отношений между странами. «В Кургане в эти дни находится делегация из города Циндао, КНР. У гостей Курганской области насыщенная рабочая и культурная программа», — написал Илья Назаренко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Судя по прикрепленным фото, китайские топ-менеджеры побывали на предприятии «Темпер», Варгашинском заводе противопожарного оборудования, а также посетили парк «Царево городище» и Центральный рынок. По словам Шумкова, двухстороннее партнерство нацелено на реализацию совместных проектов в экономике и гуманитарной сфере. В сентябре губернатор области презентовал регион китайским бизнесменам. В рамках российско-китайской биржи контактов Шумков пообещал помочь деньгами местным компаниям, которые сотрудничают с Китаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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