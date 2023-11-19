В Кургане несколько микрорайонов на сутки отключат от холодного водоснабжения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за подключения новой школы на 1500 мест к водопроводу 24 ноября на сутки без воды останутся несколько микрорайонов Заозерного. Об этом сообщается в telegram-канале «Водного Союза».

«В пятницу, 24 ноября, подрядчик „Водного Союза“ произведет подключение новой школы в 12-м микрорайоне Заозерного к централизованной системе водоснабжения. Для этого необходимо на сутки, с 00-00 до 24-00 часов, ограничить холодное водоснабжение в ряде микрорайонов Заозерного», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Потребителей просят сделать необходимый запас воды

Список адресов, где 24 ноября отключат холодное водоснабжение:

4 мкр-н — полностью;

2 мкр-н № 17 (ТРЦ «Стрекоза»), 20г;

1 мкр-н № 25, 25а, 23, 22, 26/1, 19, 24, 21, 26, 26а, 33б, 38, 27, 33, 35к1, 35, 34 1 (Детский сад «Антошка»);

1А мкр-н — полностью, в т. ч. № 7 (Ледовый дворец), 5 (Детский сад «Теремок»);

12 мкр-н — полностью;

Теплопункты № 114, 143, ЦТП- 4 мкр-н.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане рядом с оборонным предприятием начали ремонт водопровода. Во избежания отключения воды у потребителей коммунальщиками будет проложена временная наземная ветка трубы. Ремонтными работами занимается АО «Водный Союз».