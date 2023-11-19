В Восточном микрорайоне Кургана загорелся частный дом. Видео

20 ноября 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Пострадавшие жильцы спаслись от пожара на улице Космонавтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане по улице Космонавтов, 36 из-за использования жильцами неисправного электрооборудования загорелся частный дом. Проживающей в доме женщине с ребенком удалось спастись. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «Не установили пожарный извещатель. Эксплуатировали неисправное электрооборудование. Только чудом спаслись от пожара», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области». По информации спасателей, до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировалась женщина с ребенком. «В тушении пожара задействовано 10 человек личного состава и три единицы техники. В 14:51 пожар удалось локализовать. В 15:14 — ликвидировать открытое горение на площади 100 кв. метров. Предварительная причина пожара — недостаток конструкции электрооборудования», — сообщили спасатели.

В Кургане по улице Космонавтов, 36 из-за использования жильцами неисправного электрооборудования загорелся частный дом. Проживающей в доме женщине с ребенком удалось спастись. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «Не установили пожарный извещатель. Эксплуатировали неисправное электрооборудование. Только чудом спаслись от пожара», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области». По информации спасателей, до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировалась женщина с ребенком. «В тушении пожара задействовано 10 человек личного состава и три единицы техники. В 14:51 пожар удалось локализовать. В 15:14 — ликвидировать открытое горение на площади 100 кв. метров. Предварительная причина пожара — недостаток конструкции электрооборудования», — сообщили спасатели.