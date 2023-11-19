19 ноября 2023

В Восточном микрорайоне Кургана загорелся частный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пострадавшие жильцы спаслись от пожара на улице Космонавтов Фото:

В Кургане по улице Космонавтов, 36 из-за использования жильцами неисправного электрооборудования загорелся частный дом. Проживающей в доме женщине с ребенком удалось спастись. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале.

«Не установили пожарный извещатель. Эксплуатировали неисправное электрооборудование. Только чудом спаслись от пожара», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области».

По информации спасателей, до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировалась женщина с ребенком. «В тушении пожара задействовано 10 человек личного состава и три единицы техники. В 14:51 пожар удалось локализовать. В 15:14 — ликвидировать открытое горение на площади 100 кв. метров. Предварительная причина пожара — недостаток конструкции электрооборудования», — сообщили спасатели.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане по улице Космонавтов, 36 из-за использования жильцами неисправного электрооборудования загорелся частный дом. Проживающей в доме женщине с ребенком удалось спастись. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Курганской области в своем telegram-канале. «Не установили пожарный извещатель. Эксплуатировали неисправное электрооборудование. Только чудом спаслись от пожара», — указано в telegram-канале «МЧС Курганской области». По информации спасателей, до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировалась женщина с ребенком. «В тушении пожара задействовано 10 человек личного состава и три единицы техники. В 14:51 пожар удалось локализовать. В 15:14 — ликвидировать открытое горение на площади 100 кв. метров. Предварительная причина пожара — недостаток конструкции электрооборудования», — сообщили спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...