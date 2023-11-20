Тысячи жителей микрорайона Энергетики в Кургане останутся без воды. Список

21 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Кургане отключат воду в детской больнице и гостинице Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотни домов в микрорайоне Энергетики останутся без воды. Коммунальщики отмечают, что отключение будет плановым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз». «Плановое отключение холодного водоснабжения в микрорайоне Энергетики для врезки временного водопровода диаметром 1000 мм по проспекту Конституции, 56б. С 23:00 22 ноября до 22:00 23 ноября будет ограничено холодное водоснабжение», — указано в посте компании. Водоснабжение будет отключено по следующим адресам: — пр. Конституции № 32, 32а/1, 34, 36, 36а, 38 (Областная детская больница им. Красного Креста), 38а, 40, 40а (Детский сад №106 «Золотой петушок»), 42, 44 (Центр помощи детям), 46, 48, 50а, 50, 52 (Гостиница «Курган»), 52а, 56а, 56б, 56в;

— б. Солнечный — полностью в т. ч. № 8, 14a (прогимназия № 63);

— жилые комплексы «Сказка», «Подсолнухи», «Солнечный берег», «Солнце парк» — полностью;

— теплопункты №№ 65, 137, 142. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за новой школы без воды останутся несколько микрорайонов Заозерного. Без водоснабжения также останется торгово-развлекательный центр «Стрекоза».

В Кургане сотни домов в микрорайоне Энергетики останутся без воды. Коммунальщики отмечают, что отключение будет плановым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале компании «Водный Союз». «Плановое отключение холодного водоснабжения в микрорайоне Энергетики для врезки временного водопровода диаметром 1000 мм по проспекту Конституции, 56б. С 23:00 22 ноября до 22:00 23 ноября будет ограничено холодное водоснабжение», — указано в посте компании. Водоснабжение будет отключено по следующим адресам: Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за новой школы без воды останутся несколько микрорайонов Заозерного. Без водоснабжения также останется торгово-развлекательный центр «Стрекоза».