21 ноября 2023

В тюменской психлечебнице прошел патриотический концерт казачьей песни

© Служба новостей «URA.RU»
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Психбольница. Психиатрия. Челябинск., псих, палата №6, душевнобольной
В Винзилях казаки устроили концерт для пациентов местной психлечебницы Фото:

В поселке Винзили (Тюменская область) в психлечебнице прошел концерт военно-патриотической песни «Эх… Пой, казачья душа!». Участие в нем приняли члены Военно-патриотического клуба юных казаков «Ермак». Об этом сообщается на сайте Винзилинского психоневрологического интерната.

«Юные, но очень талантливые, наполненные духом патриотизма ребята, исполнили старинные казачьи песни, военные и походные композиции разных времен. Под чутким руководством походного атамана Дмитрия Викторовича и инструктора по рукопашному бою Олега Андреевича казачата продемонстрировали умение владеть шашкой. Также они показали мастер-класс по сборке и разбору автомата, поделились изученными элементами техники рукопашного боя», — рассказали в спецучреждении, отдельно поблагодарив гостей за хорошее настроение и эмоции.

В начале ноября работники психлечебницы, расположенной в Нижневартовске (ХМАО), сообщали об экскурсе в историю праздника Дня народного единства. Мероприятие провели для пациентов.

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В поселке Винзили (Тюменская область) в психлечебнице прошел концерт военно-патриотической песни «Эх… Пой, казачья душа!». Участие в нем приняли члены Военно-патриотического клуба юных казаков «Ермак». Об этом сообщается на сайте Винзилинского психоневрологического интерната. «Юные, но очень талантливые, наполненные духом патриотизма ребята, исполнили старинные казачьи песни, военные и походные композиции разных времен. Под чутким руководством походного атамана Дмитрия Викторовича и инструктора по рукопашному бою Олега Андреевича казачата продемонстрировали умение владеть шашкой. Также они показали мастер-класс по сборке и разбору автомата, поделились изученными элементами техники рукопашного боя», — рассказали в спецучреждении, отдельно поблагодарив гостей за хорошее настроение и эмоции. В начале ноября работники психлечебницы, расположенной в Нижневартовске (ХМАО), сообщали об экскурсе в историю праздника Дня народного единства. Мероприятие провели для пациентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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