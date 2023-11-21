В тюменской психлечебнице прошел патриотический концерт казачьей песни

В поселке Винзили (Тюменская область) в психлечебнице прошел концерт военно-патриотической песни «Эх… Пой, казачья душа!». Участие в нем приняли члены Военно-патриотического клуба юных казаков «Ермак». Об этом сообщается на сайте Винзилинского психоневрологического интерната.
«Юные, но очень талантливые, наполненные духом патриотизма ребята, исполнили старинные казачьи песни, военные и походные композиции разных времен. Под чутким руководством походного атамана Дмитрия Викторовича и инструктора по рукопашному бою Олега Андреевича казачата продемонстрировали умение владеть шашкой. Также они показали мастер-класс по сборке и разбору автомата, поделились изученными элементами техники рукопашного боя», — рассказали в спецучреждении, отдельно поблагодарив гостей за хорошее настроение и эмоции.
В начале ноября работники психлечебницы, расположенной в Нижневартовске (ХМАО), сообщали об экскурсе в историю праздника Дня народного единства. Мероприятие провели для пациентов.
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