В ХМАО пациентам психоневрологический клиники рассказали об истории праздника 4 ноября

В ХМАО пациентам ПНД рассказали о Дне народного единства

07 ноября 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Пациенты ПНД Нижневартовска стали больше знать о празднике 4 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) работники местной психоневрологической клиники провели для пациентов увлекательный экскурс по истории праздника Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом сообщается в официальной группе «Нижневартовская психоневрологическая больница» в социальной сети «ВКонтакте». «Для пациентов общепсихиатрического отделения была проведена литературная гостиная, где они узнали об истории праздника — Дня народного единства, прочитали стихотворения о Родине, единении народов, посмотрели социальные видеоролики с участием представителей различных национальностей», — говорится в сообщении, озаглавленном «Еженедельным дайджестом специалистов по социальной работе». Также сообщается, что специалисты учреждения накануне праздника уделили особое внимание пациентам отделения наркологии. Их врачи «погрузили в творческие занятия», которые в свою очередь позволяют больным настроиться на положительный лад. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по улице Салманова в Нижневартовске обратились к властям города с просьбой изолировать от них психически неуравновешенного соседа. Обеспокоенные собственники предлагали принудительно госпитализировать или выселить неадекватного дебошира, который испражняется в лифте и ходит по подъезду абсолютно голый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) работники местной психоневрологической клиники провели для пациентов увлекательный экскурс по истории праздника Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом сообщается в официальной группе «Нижневартовская психоневрологическая больница» в социальной сети «ВКонтакте». «Для пациентов общепсихиатрического отделения была проведена литературная гостиная, где они узнали об истории праздника — Дня народного единства, прочитали стихотворения о Родине, единении народов, посмотрели социальные видеоролики с участием представителей различных национальностей», — говорится в сообщении, озаглавленном «Еженедельным дайджестом специалистов по социальной работе». Также сообщается, что специалисты учреждения накануне праздника уделили особое внимание пациентам отделения наркологии. Их врачи «погрузили в творческие занятия», которые в свою очередь позволяют больным настроиться на положительный лад. Ранее URA.RU сообщало, что жильцы дома по улице Салманова в Нижневартовске обратились к властям города с просьбой изолировать от них психически неуравновешенного соседа. Обеспокоенные собственники предлагали принудительно госпитализировать или выселить неадекватного дебошира, который испражняется в лифте и ходит по подъезду абсолютно голый.