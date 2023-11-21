21 ноября 2023

Тюменский кинофестиваль откроется показом фильма о писателе Вячеславе Крапивине

В Тюмени на открытии фестиваля «КинЗА» покажут фильм о Вячеславе Крапивине
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, кинотеатр, кинозал, кино
В течение двух дней тюменцы увидят лучшие документальные фильмы за 2023 год Фото:

В Тюмени фестиваль документальных фильмов «КинЗА» откроют работой тюменского режиссера Дмитрия Колобова «Каравелла Крапивина». Как рассказал URA.RU сам режиссер, картину уже оценили на международном уровне.

«Идея родилась достаточно просто — мы с командой нигде не нашли подобных фильмов о нашем земляке. Мы постарались уделить больше внимания Крапивину, как человеку, а не как писателю. Этот фильм мы несколько дней назад представили на международном кинофестивале «Медный цветок», — сообщил URA.RU режиссер фильма Дмитрий Колобов.

Кроме работы тюменского режиссера на фестивале «КинЗА», открытие которого состоится 7 декабря, зрители увидят более 40 документальных фильмов со всей страны. В течение двух дней тюменцы также смогут принять участие в мастер-классах и круглых столах.

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В Тюмени фестиваль документальных фильмов «КинЗА» откроют работой тюменского режиссера Дмитрия Колобова «Каравелла Крапивина». Как рассказал URA.RU сам режиссер, картину уже оценили на международном уровне. «Идея родилась достаточно просто — мы с командой нигде не нашли подобных фильмов о нашем земляке. Мы постарались уделить больше внимания Крапивину, как человеку, а не как писателю. Этот фильм мы несколько дней назад представили на международном кинофестивале «Медный цветок», — сообщил URA.RU режиссер фильма Дмитрий Колобов. Кроме работы тюменского режиссера на фестивале «КинЗА», открытие которого состоится 7 декабря, зрители увидят более 40 документальных фильмов со всей страны. В течение двух дней тюменцы также смогут принять участие в мастер-классах и круглых столах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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