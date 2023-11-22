ВСУ ударили по журналистам РФ в Запорожской области: главное к вечеру 22 ноября

ВСУ скинули снаряд на российских журналистов в Запорожской области

22 ноября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

ВСУ бросили осколочный припас с дрона в журналистов РФ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины ударили по группе российских журналистов с помощью дрона и осколочных припасов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 ноября. ВСУ нанесли удар по группе журналистов из России, которые вели съемки об обстрелах. Сделали они это с помощью осколочного боеприпаса, сброшенного с дрона. В результате пострадал корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавший был немедленно доставлен в военный госпиталь. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в районе Воздвиженки в ДНР. По информации Минобороны РФ, российские военные нанесли удар с помощью средств ПВО. Общие потери армии Украины на донецком направлении составили порядка 115 военных раненными и убитыми.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на лиманском, артемовском, донецком и авдеевском направлениях является сложной для ВСУ. Он также признал, что украинская армия демонстрирует недостаточные результаты в контрнаступлении.

Минобороны РФ сообщило, что в западной части акватории Черного моря были ликвидированы четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Они следовали в направлении Крымского полуострова.

Группа бывших бойцов украинской армии отправилась на фронт, чтобы сражаться против ВСУ, передает боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик». По его словам, другие солдаты планируют присоединиться к ним на передовой. В подразделении все бойцы выражают желание сражаться и горят желанием «очищать Донбасс».

Владимир Зеленский высказал инициативу о том, что хочет обсудить с экс-президентом США Дональдом Трампом план мирного урегулирования спецоперации. Глава Украины добавил, что такое возможно только при наличии мирного плана у Трампа.

Народный депутат Евгений Шевченко заявил, что власти Киева должны найти компромиссное решение с Россией по поводу окончания СВО. Он предлагает провести раздельные политические консультации. Это нужно для того, чтобы прощупать почву и понять, на какой компромисс готова идти российская сторона.

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому фактические воспитатели погибших бойцов СВО с 11 августа 2020 года будут получать выплаты. С помощью данного законопроекта можно будет усовершенствовать механизм, по которому будет производиться возмещение ущерба из-за гибели военного.

На южно-донецком в небе круглосуточно дежурят ракетные комплексы «Тор», передает «Пятый канал». Они сбивают вражеские дроны-разведчики и крылатые ракеты. Общие потери ВСУ с начала СВО С начала проведения СВО ВС РФ ликвидировали 7138 артиллерийских орудий, 9045 беспилотников и 13489 танков. Кроме того, уничтожено было 536 самолетов и 15422 военных автомобилей.

Вооруженные силы Украины ударили по группе российских журналистов с помощью дрона и осколочных припасов. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 22 ноября. С начала проведения СВО ВС РФ ликвидировали 7138 артиллерийских орудий, 9045 беспилотников и 13489 танков. Кроме того, уничтожено было 536 самолетов и 15422 военных автомобилей.